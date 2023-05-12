В Сити считают, что Реал может не договориться с Боруссией о сумме трансфера по Беллингему

"Манчестер Сити" ещё не выбыл из гонки за полузащитником "Боруссии" Дортмунд Джудом Беллингемом. В "Реале" такжн не считают, что сделка по англичанину уже закрыта.

Сообщается, что в "Сити" считают, что "Реал" и "Боруссия" могут не договориться о сумме трансфера игрока, поэтому продолжают работать над трансфером. При этом в "Манчестер Сити" не делали предложений ни игроку, ни клубу.

При этом сообщалось, что "Реал" уже согласовал контракт с игроком и теперь клубы ведут переговоры о стоимости перехода. "Боруссия" ожидала получить за игрока 140 миллионов евро, тогда как "Реал" хочет сторговаться за 110-120 миллионов. В "Мадриде" считают, что не смогут тягаться с "Сити" в смысле трансферной стоимости.

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Джуд в этом сезоне провел уже 41 матч, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.