Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Сити считают, что Реал может не договориться с Боруссией о сумме трансфера по Беллингему
Рано сбрасывать "горожан" со счетов
Фото: twitter.com/BellinghamJude
"Манчестер Сити" ещё не выбыл из гонки за полузащитником "Боруссии" Дортмунд Джудом Беллингемом. В "Реале" такжн не считают, что сделка по англичанину уже закрыта.
Сообщается, что в "Сити" считают, что "Реал" и "Боруссия" могут не договориться о сумме трансфера игрока, поэтому продолжают работать над трансфером. При этом в "Манчестер Сити" не делали предложений ни игроку, ни клубу.
При этом сообщалось, что "Реал" уже согласовал контракт с игроком и теперь клубы ведут переговоры о стоимости перехода. "Боруссия" ожидала получить за игрока 140 миллионов евро, тогда как "Реал" хочет сторговаться за 110-120 миллионов. В "Мадриде" считают, что не смогут тягаться с "Сити" в смысле трансферной стоимости.
Джуд в этом сезоне провел уже 41 матч, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.
Популярное сейчас
- Левый пенальти для Довбика, чем раздражает УЕФА, меняем правила футбола вместе с Тьерри Анри.
- Моуриньо после 1:0 с Байером: Интеллектуально это был очень сложный матч
- ВСУ активизировали авиацию и артиллерию – за сутки 58 ударов по россиянам
- Динамо примет Черноморец, Барса должна стать чемпионом. Расписание футбола на 8-14 мая
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО
- Эффектная девушка-модель звезды Ман Сити поражает поклонников яркими фото. ФОТО