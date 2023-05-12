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Хави не хочет Невеша из Вулверхэмптона. Лапорта все равно ведет переговоры по игроку
Менеджер считает, что опорник сборной Португалии не впишется в игру команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта достиг успеха в переговорах по опорнику "Вулверхэмптона" Рубену Невешу. Главный тренер команды Хави предпочитает других футболистов на эту позицию.
Он сомневается, что полузащитник впишется в игру "Барселоны". При этом у Лапорты хорошие отношения с агентом игрока Жорже Мендешем и он хотел бы видеть игрока в команде.
Хави хотел бы работать с полузащитником "Сосьедада" Мартином Субименди, но за футболиста запрашивают 70 миллионов евро и "Барселона", вероятно, откажется от трансфера. В клубе также рассматрівают возможность вновь попытаться подписать Софьяна Амрабата из "Фиорентины". Контракт марокканского полузащитника истекает летом 2024-го.
В этом сезоне Рубен Невеш провел за "Вулверхэмптон" 38 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
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