Главный тренер Вест Хэма: Есть хорошие шансы, что Райс покинет клуб летом

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал возможный уход из команды Деклана Райса. Специалист оценивает шансы игрока сборной аНглии покинуть клуб как "хорошие".

"Мы надеемся, что Деклан останется.

Мы бы хотели, что бы он продолжал быть игроком "Вест Хэма", но и понимаем, что ситуация может быть другой. Это один из сценариев.

Наши планы состоят в том, что Деклан играл за "Вест Хэм", но мы также полностью понимаем о существующих хороших шансах, что он не останется с нами", – сказал Дэвид Мойес.

Интерес к Райсу проявляли "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенал". Также "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" следят за обстановкой вокруг футболиста.

В этом сезоне Райс провел за "Вест Хэм" 45 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи. Контракт Райса истекает летом 2024-го и портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 80 миллионов евро.