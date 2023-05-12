Одноклубник Холанда и партнер Роналду по сборной Португалии считает, что Золотой мяч нужно дать Месси

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Португалии Бернарду Силва дал интервью France Football в котором рассказал об португальских обладателях награды, а также высказал мнение, кто заслуживает его прямо сейчас. Партнер Криштиану по национальной команде считает, что награду заслуживает Месси.

– О Роналду и Золотом мяче

– Три футболиста из Португалии выигрывали Золотой мяч. Но не могу отдать предпочтение ни одному из них.

Первым это сделал Эйсебио, первый из тех, кто добился этого, и он из "Бенфики", моего родного клуба. Затем Луиш Фигу выиграл «Золотой мяч». После этого Криштиану Роналду – наш капитан в сборной Португалии.

Иногда в сборной он говорил нам, что, по его мнению, он заслуживает больше Золотых мячей, когда он не выигрывал приз.

Криштиану любит всегда быть на вершине. Он очень конкурентоспособен. Конечно, он всегда недоволен, когда не побеждает.

– О претендентах на Золотой мяч в этом году

– Если "Манчестер Сити" выиграет Лигу чемпионов и АПЛ, то, думаю, стоит включить Эрлинга Холанда в обсуждение как претендента на выигрыш Золотого мяча в 2023 году.

Сейчас идет открытая дискуссия. Есть три или четыре футболиста, которые могут выиграть приз.

Если бы нужно было решать сейчас – я бы выбрал Лионеля Месси, потому что Аргентина выиграла ЧМ-2022.

Но также и много говорится о Килиане Мбаппе из-за его игры в "ПСЖ" и сборной Франции.

Если бы я был одним из членов жюри, сегодня мне бы пришлось выбрать Месси. Но лучше всего дождаться завершения сезона.

Винисиус Жуниор из "Реала" также провел фантастический сезон, и неизвестно, как все пойдет, если они снова выиграют Лигу чемпионов, – закончил Бернарду.

Церемония награждения Золотого мяча 2023 состоится в октябре.