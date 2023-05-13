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Арсенал интересуется защитником Лейпцига. Он недавно подписал новый контракт
Придется платить много
Фото: RB Leipzig
"Арсенал" проявляет интерес к защитнику "Лейпцига" Мохамеду Симакану, сообщает журналист The Guardian Эд Ааронс. 23-летний француз подписал новый контракт с немецкой командой в декабре прошлого года.
Контракт фуллбека рассчитан до лета 2027-го. Следовательно, "гуннерам" придется заплатить по полному ценнику за трансфер защитника.
Симакан пришел в "Лейпциг" из "Страсбура" за 15 миллионов евро.
В этом сезоне Симакан провел за "Лейпциг" 34 матча, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро.
Understand that Arsenal are showing strong interest in RB Leipzig's Mohamed Simakan. The 23-year-old defender signed a new contract until 2027 in December— Ed Aarons (@ed_aarons) May 12, 2023
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