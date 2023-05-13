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Арсенал интересуется защитником Лейпцига. Он недавно подписал новый контракт

Англия
(1 голосов)

Придется платить много

Арсенал интересуется защитником Лейпцига. Он недавно подписал новый контракт

Фото: RB Leipzig

Новина українською

"Арсенал" проявляет интерес к защитнику "Лейпцига" Мохамеду Симакану, сообщает журналист The Guardian Эд Ааронс. 23-летний француз подписал новый контракт с немецкой командой в декабре прошлого года.

Контракт фуллбека рассчитан до лета 2027-го. Следовательно, "гуннерам" придется заплатить по полному ценнику за трансфер защитника.

Симакан пришел в "Лейпциг" из "Страсбура" за 15 миллионов евро.

В этом сезоне Симакан провел за "Лейпциг" 34 матча, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) РБ Лейпциг Мохамед Симакан
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