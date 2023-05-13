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Ряд английских клубов следит за защитником Ниццы
Переход игрока может произойти уже летом
Фото: twitter.com/ogcnice
Защитник "Ниццы" Жан-Клер Тодибо находится в сфере интересов ряда клубов по АПЛ. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
Скауты "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" и "Ньюкасла" присутствовали 6 мая на матче с "Ренном" (2:1). В этой встрече Тодибо вышел в старте и провел на поле все 90 минут.
Вероятный пожилой трансфер футболиста оценивают в 45 млн евро. Он выступает за "Ниццу" с февраля 2021 года, а принадлежит с лета 2021-го, когда его приобрели у "Барселоны".
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