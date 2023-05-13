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Тен Хаг: Многие игроки видят амбиции в проекте МЮ – они хотят присоединиться к нам
Прошлым летом "манкунианцы" много потратили
Фото: twitter.com/ManUtd
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг рассказал, как реагировали футболисты на переход в МЮ в прошлом году, и как теперь:
“В прошлом году, когда я разговаривал с игроками о присоединении к нам, было много оговорок… теперь многие игроки видят амбиции в этом проекте – они хотят перейти.
Многие качественные игроки действительно хотят сейчас присоединиться к "Ман Юнайтед", - сказал тен Хаг.
В этом сезоне на трансферы МЮ потратило более 240 миллионов евро. Всего за эры тен Хага к "манкунианцам" присоединились девять футболистов, в том числе четверо на арендных условиях.
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