Многие игроки хотят прийти в Юнайтед, потому что видят в нем интересный проект, - тен Хаг

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заявил, что многие игроки высокого уровня заинтересованы в переходе в клуб:

"Вижу большую разницу по сравнению с прошлым годом. Было много предостережений в прошлом году, когда общался с игроками про переход в наш клуб, а теперь многие игроки видят проект, динамику и амбиции в этом проекте, его качество. Они очень хотят прийти, я заметил это.

Кажется, в прошлом году было много сомнений, когда мы обращались к игрокам. В этом году многие классные игроки действительно хотят приехать к нам", - сказал тен Хаг.