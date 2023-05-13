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Многие игроки хотят прийти в Юнайтед, потому что видят в нем интересный проект, - тен Хаг

Англия
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Тренер считает, что с трансферами летом не будет проблем

Многие игроки хотят прийти в Юнайтед, потому что видят в нем интересный проект, - тен Хаг

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заявил, что многие игроки высокого уровня заинтересованы в переходе в клуб:

"Вижу большую разницу по сравнению с прошлым годом. Было много предостережений в прошлом году, когда общался с игроками про переход в наш клуб, а теперь многие игроки видят проект, динамику и амбиции в этом проекте, его качество. Они очень хотят прийти, я заметил это.

Кажется, в прошлом году было много сомнений, когда мы обращались к игрокам. В этом году многие классные игроки действительно хотят приехать к нам", - сказал тен Хаг.

Приоритетными целями "Юнайтед" на трансферном рынке являются нападающий, который снял бы нагрузку с Решфорда, а также полузащитник, правый защитник и вратарь.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Daily Mail

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