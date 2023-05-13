Рэтклифф стал еще ближе к покупке Манчестер Юнайтед

Семья Глейзеров, владеющая "Манчестер Юнайтед", готова обсудить с сэром Джимом Рэтклиффом его предложение о приобретении клуба.

Ретклифф предложил купить лишь немногим более 50% собственности "Манчестер Юнайтед". При этом около 20% останется у Глейзеров, а еще 30% будут принадлежать другим инвесторам.

Раньше сумму не разглашали, но теперь есть информация, что после завершения всего процесса семья получит 6 млрд фунтов. Это сделает это соглашение рекордным среди спортивных клубов в мире.

Предложение Рэтклиффа более привлекательно для Глейзеров, потому что они смогут сохранить долю в клубе.