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Рэтклифф стал еще ближе к покупке Манчестер Юнайтед
Инвестор очень заинтересован в этой сделке
Фото: twitter.com/FabrizioRomano
Семья Глейзеров, владеющая "Манчестер Юнайтед", готова обсудить с сэром Джимом Рэтклиффом его предложение о приобретении клуба.
Ретклифф предложил купить лишь немногим более 50% собственности "Манчестер Юнайтед". При этом около 20% останется у Глейзеров, а еще 30% будут принадлежать другим инвесторам.
Раньше сумму не разглашали, но теперь есть информация, что после завершения всего процесса семья получит 6 млрд фунтов. Это сделает это соглашение рекордным среди спортивных клубов в мире.
Предложение Рэтклиффа более привлекательно для Глейзеров, потому что они смогут сохранить долю в клубе.
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