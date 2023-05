АПЛ. Победа Астон Виллы над Тоттенхэмом, 90 минут Забарного в проигранном матче Борнмута

“Тоттенхэм” и “Астон Вилла” после 36 туров имеют одинаковое количество побед (17), ничьих (шесть) и поражений (13). Но “шпоры” все же опережают “Астон Виллу” в турнирной таблице за счет лучшей разницы мячей (+6 против +4). Кроме того, у “Тоттенхэма” намного больше забитых голов (65 против 48). Борьба за два последних места в еврокубках продолжается.

“Астон Виллу” устраивала только победа и команда Унаи Эмери ее добилась, в привычном для себя стиле – матч без большого количества событий (всего 13 ударов на двоих), вытеснение из игры всего необычного и случайного, хорошая реализация.

“Вилла” забила свой гол уже на восьмой минуте – Бэйли получил диагональ на фланге и исполнил прострел в центр на Рэмзи. “Тоттенхэм” за 45 минут ни разу не пробил по воротам, а Буэндиа в конце тайма мог забить второй, но попал в перекладину.

После перерыва “Вилла” продолжала заниматься своим тщательным конструированием атак, и едва не сделала “Тоттенхэму” подарок. Дуглас Луис завозился с мячом, позволил обокрасть себя Скиппу, передача на Кейна, перед которым были только ворота и Мартинес, но лучший бомбардир “шпор” умудрился пробить в кипера.

Свой шанс сравнять счет упустил и Кулушевски, а затем “Вилла” забила второй гол – Дуглас Луис образцово исполнил штрафной. “Тоттенхэм” все же не остался без мяча – Кейн реализовал пенальти, который сам же и заработал (якобы фол Мартинеса), но победа осталась за бирмингемцами – 2:1.

У “Астон Виллы” сложнее календарь, чем у “Тоттенхэма” (“Ливерпуль и “Брайтон” против “Брентфорда” и “Лидса”), но все же шансы на еврокубки есть.

FULL-TIME Aston Villa 2-1 Spurs



Despite a late push from Spurs, the home side hold on to all three points at Villa Park

#AVLTOT pic.twitter.com/hZKExm4Hio — Premier League (@premierleague) May 13, 2023

Не оставалось никаких интриг в матчах “Кристал Пэлас” с “Борнмутом” и “Саутгемптона” с “Фулхэмом”, но они были по-своему интересны.

Илья Забарный впервые вышел в стартовом составе “Борнмута” и провел все 90 минут. Игра для украинца получилась не самой удачной. Частично его вину можно обнаружить в двух голах. Сначала украинец был обыгран в штрафной Заха, после чего вингер “Пэлас” выполнил прострел, Айю продлил, а Эзе замкнул, а уже во втором тайме Забарный решил не сближаться с Эзе и хавбек “Пэлас” красиво уложил мяч в ворота с дальней дистанции. Такие удары залетают не в каждом матче. Помимо всего прочего, травму после столкновения с Забарным получил Заха.

“Пэлас” остается двенадцатым, “Борнмут” четырнадцатым.

FULL-TIME Crystal Palace 2-0 Bournemouth



Eberechi Eze’s double helps Crystal Palace to another home win under Roy Hodgson

#CRYBOU pic.twitter.com/t8dy5xKdXj — Premier League (@premierleague) May 13, 2023

Их опережает “Фулхэм”, оформивший в своем матче вылет “Саутгемптона”. “Святые” выглядели почти безнадежно, а “дачники” провели две эффектные атаки, которые завершились голами Винисиуса и Митровича (возвращение после восьмиматчевой дисквалификации – и сразу гол). “Фулхэм” мог забивать и больше.

“Саутгемптон” проиграл 24 матча из 36, но при этом умудрился дважды обыграть “Челси” и дважды сыграть вничью с “Арсеналом”. 11 лет команда из одноименного города выступала в Премьер-лиге, но годы инерции при старых владельцах и череда ошибок нового руководства привела к печальному для фанов “Саутгемптона” итогу.

Today's results mean @SouthamptonFC will be relegated from the #PL at the end of the 2022/23 season pic.twitter.com/bI4sENjUgA — Premier League (@premierleague) May 13, 2023

Чемпионат Англии, 36-й тур

Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Тоттенхэм” 2:1

Голы: Рэмзи 8, Дуглас Луис 72 – Кейн 90 (пен.)

“Астон Вилла”: Мартинес – Янг, Конса, Мингз, Морено – Бэйли (Камара 68), Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи – Буэндиа (Дюран 68), Уоткинс (Кэш 90+2)

“Тоттенхэм”: Форстер – Лангле, Ромеро, Эмерсон – Дэвис (Перишич 90+2), Хейбьерг, Скипп (Биссума 61), Порро (Данджума 81) – Сон, Кейн, Ришарлисон (Кулушевски 62)

Предупреждения: Макгинн 23, Янг 89, Воткинс 90+2 – Скипп 53, Кейн 73, Ромеро 80

Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” – “Борнмут” 2:0

Голы: Эзе 39, Эзе 58

“Кристал Пэлас”: Джонстон – Уорд, Андерсен, Гэхи, Митчелл – Эзе, Дукуре (Макартур 81), Хьюз (Ридевальд 77) – Олисе, Айю, Заха (Эдуар 51)

“Борнмут”: Нету – Винья (Смит 60), Келли, Забарный, Мифем – Ротуэлл (Кук 81), Лерма – Кристи (Мур 60), Биллинг (Брукс 60), Уттара (Энтони 73) – Соланке

Предупреждение: Лерма 90+2, Брукс 90+4

Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” – “Фулхэм” 0:2

Голы: Винисиус 48, Митрович 72

“Саутгемптон”: Маккарти – Уокер-Питерс, Беднарек, Лянко, Мэйтленд-Найлз (Адам Армстронг 82) – Уорд-Прауз, Лавия – Уолкотт (Сулемана 62), Алькарас (Эльюнусси 73), Стюарт Армстронг (Дженепо 73) – Онуачу (Мара 62)

“Фулхэм”: Лено – Робинсон, Диоп, Адарабийо, Тете – Харрисон Рид, Палинья (Лукич 77) – Виллиан (Соломон 78), Кэйрни (Декордова-Рид 69), Уилсон (Кебано 78) – Винисиус (Митрович 65)

Предупреждение: Лавия 53

Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” – “Ноттингем Форест” 2:2

Голы: Стерлинг 51, Стерлинг 58 – Авонийи 13, Авонийи 62

Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” – “Вулверхэмптон” 2:0

Голы: Марсьяль 32, Гарначо 90+4