Борьба окончена. Саутгемптон вылетает в Чемпионшип

Сегодня "Саутгемптон" сыграл матч 36 тура в рамках АПЛ против "Фулхэма", где уступил со счетом 0:2. После этого поражения, "святые" потеряли математические шансы на прописку в Премьер лиге в следующем сезоне. Клуб не вылетал в Чемпионшип 11 лет.

Сейчас "Саутгемптон" занимает последнюю строчку в турнирной таблице. За 36 матчей команда Рубена Сельеса смогла заработать лишь 24 балла. Клуб смог завоевать лишь 6 побед и 6 ничьих.

"Святые" забили в этом сезоне 31 мяч, при этом пропустив 66. Разница составляет -35 голов.

Следующий сезон команда начнет во втором по силе дивизионе.