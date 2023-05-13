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Борьба окончена. Саутгемптон вылетает в Чемпионшип
Клуб держался в АПЛ 11 лет
Фото: southamptonfc.com
Сегодня "Саутгемптон" сыграл матч 36 тура в рамках АПЛ против "Фулхэма", где
Сейчас "Саутгемптон" занимает последнюю строчку в турнирной таблице. За 36 матчей команда Рубена Сельеса смогла заработать лишь 24 балла. Клуб смог завоевать лишь 6 побед и 6 ничьих.
"Святые" забили в этом сезоне 31 мяч, при этом пропустив 66. Разница составляет -35 голов.
Следующий сезон команда начнет во втором по силе дивизионе.
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