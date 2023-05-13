АПЛ. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 2:0. На Олд Траффорд совсем другой футбол

Английская Премьер-лига, 36-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джон Брукс

Два предыдущих матча "Манчестер Юнайтед" проиграл. Однако они происходили в гостях, сегодня же “манкунианцы” выступали дома. И их игра была на порядок выше, чем во встречах с “Брайтоном” и “Вест Хэмом”.

Также в этом есть определенная “заслуга” “Вулверхэмптона”. Лопетеги мотивировал игроков выполнить основную задачу: сохранить прописку в АПЛ. Они это сделали. Теперь дополнительную мотивацию искать трудно. Более того, испанский наставник сегодня даже выпустил на поле второго голкипера. Сообщений о травме Са не было, однако первым номером команды на Олд Траффорд был Дэниэль Бентли. Для него этот матч стал дебютным в АПЛ, однако каши он точно не испортил.

Первый тайм был полностью в пользу МЮ – “манкунианцы” себе в этом вопросе не изменили. Были шансы отличиться у Марсьяля, Фернандеша, а также автогол Куньи мог случиться, однако реализация подводила хозяев. Но все-таки однажды им удалось сыграть четко. Каземиро и Фернандеш разогнали контратаку, дальше мяч пошел направо на Антони, а тот прострелил на своего "тезку" Марсьяля. Француз забил свой пятый гол в сезоне.

После перерыва МЮ немного подсел – отталкивался от счета. "Вулверхэмптон" выровнял статистику владения мячом, но это практически все, что смогли гости. Был у них один момент после небольшого провала в обороне Манчестер Юнайтед, однако Хван им не воспользовался должным образом.

Несмотря на более снисходительную к сопернику игру, МЮ все равно атаковал. Бентли несколько раз спасал гостей, не давая сделать разрыв в счете больше. На его счету сегодня семь сейвов, несколько из которых – как после ударов Санчо или Каземиро во втором тайме – были очень эффектными.

На 90+4 минуте цифры на табло все-таки изменились: Гарначо сделал счет 2:0. Ровно два месяца не играл аргентинец и забил спустя 10 минут после появления на поле. На эмоциях даже снял футболку, за что получил желтую.

"Ньюкасл" в матче этого же тура потерял очки, так что "Манчестер Юнайтед" благодаря победе сравнялся с "сороками" – у них по 66 зачетных пунктов. "Ливерпуль" идет на четвертом месте – у него 62 балла. А "Вулверхэмптон" комфортно расположился на 13-й позиции.

"Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон" 2:0

Голы: Марсьяль 32, Гарначо 90+4

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Уан-Биссака, Линделоф, Варан (Магуайр 81), Шоу – Каземиро, Эриксен (Фред 81) – Антони, Фернандеш, Санчо (Гарначо 82) – Марсьяль (Вегхорст 69)

Вулверхэмптон: Бентли - Семеду, Доусон, Килман, Тоти (Буэну 62) – Нуньес, Невеш, Лемина (Траоре 75), Нету (Хван 46) – Кунья (Поденсе 61), Коста (Хименес 78)

Предупреждения: Казэмиро 36, Гарначо 90+5, Шоу 90+6 – Коста 15, Доусон 88