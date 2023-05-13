Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юнайтед мчится в Лигу Чемпионов. Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0. Обзор матча и видео голов
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 13.05.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: manutd.com
"Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" сыграли матч в рамках 36 тура АПЛ. Хозяева набирают важные три очка для попадания в зону Лиги Чемпионов.
Голы были забиты в обоих таймах. В первом отличился Марсьяль на 32 минуте. В конце матча счет удвоил Гарначо, забив в дополнительное время.
"Красные дьяволы" занимают 4 строчку в АПЛ имея 66 баллов. Такое же количество очков у "Ньюкасла", которые идут третьими. Победа позволила "Юнайтед" оторваться от их преследователя "Ливерпуля".
"Вулвз" занимают 13 строчку в середине таблицы, заработав в этом сезоне 40 очков.
Чемпионат Англии, 36-й тур
13 мая, "Олд Траффорд" (Манчестер)
Голы: Марсьяль 32, Гарначо 90+4
Популярное сейчас
- Шахтер отрывается от Днепра-1, Черноморец уже девятый. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Залужный: Освобождение всей территории Украины будет мало для победы
- Динамо – Черноморец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 13.05.2023
- Динамо примет Черноморец, Барса должна стать чемпионом. Расписание футбола на 8-14 мая
- Красотка дня. Роскошная жена одного из лидеров чемпионского Наполи. ФОТО
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО