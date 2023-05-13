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Юнайтед мчится в Лигу Чемпионов. Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 13.05.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Юнайтед мчится в Лигу Чемпионов. Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото: manutd.com

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"Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" сыграли матч в рамках 36 тура АПЛ. Хозяева набирают важные три очка для попадания в зону Лиги Чемпионов.

Голы были забиты в обоих таймах. В первом отличился Марсьяль на 32 минуте. В конце матча счет удвоил Гарначо, забив в дополнительное время.

"Красные дьяволы" занимают 4 строчку в АПЛ имея 66 баллов. Такое же количество очков у "Ньюкасла", которые идут третьими. Победа позволила "Юнайтед" оторваться от их преследователя "Ливерпуля".

"Вулвз" занимают 13 строчку в середине таблицы, заработав в этом сезоне 40 очков.

Чемпионат Англии, 36-й тур
13 мая, "Олд Траффорд" (Манчестер)
"Манчестер Юнайтед" - "Вулверхэмптон" 2:0
Голы: Марсьяль 32, Гарначо 90+4

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В статье: Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед
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