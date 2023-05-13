Юнайтед мчится в Лигу Чемпионов. Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0. Обзор матча и видео голов

"Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" сыграли матч в рамках 36 тура АПЛ. Хозяева набирают важные три очка для попадания в зону Лиги Чемпионов.

Голы были забиты в обоих таймах. В первом отличился Марсьяль на 32 минуте. В конце матча счет удвоил Гарначо, забив в дополнительное время.

"Красные дьяволы" занимают 4 строчку в АПЛ имея 66 баллов. Такое же количество очков у "Ньюкасла", которые идут третьими. Победа позволила "Юнайтед" оторваться от их преследователя "Ливерпуля".

"Вулвз" занимают 13 строчку в середине таблицы, заработав в этом сезоне 40 очков.