Сегодня без Мудрика. Челси - Ноттингем Форест 2:2. Обзор матча и видео голов

"Челси" и "Ноттингем Форест" провели встречу в рамках 36 тура АПЛ. "Лесники" хватаются за каждый балл, чтобы остаться в Премьер лиге.

Счет был открыт на 13-й минуте матча первым же моментом у ворот "пенсионеров". Авонии реализовал момент.

Следующего гола пришлось ждать до 51 минуте, где отличился Стерлинг. Позже англичанин удвоил счет команды, записав на себя дубль. На 62 минуте форвард "Фореста" Авонии повторил достижение Рахима, сравняв счет.

"Челси" занимают 11-ю строчку в турнирной таблице. Они делят его с "Кристал Пэлас". Оба имеют по 43 балла, но у "синих" матч в запасе.

"Лесники" борются за прописку в АПЛ и сейчас занимают 16 место в чемпионате, имея в активе 34 балла.