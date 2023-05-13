Так кто же займет место в Еврокубковой зоне? Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1. Обзор матча и видео голов

"Астон Вилла" принимала у себя "Тоттенхэм" в рамках 36 тура АПЛ. Борьба за зону Еврокубков продолжается. "Вилланы" догоняют "шпор".

"Львы" начали матч очень уверенно. Уже на 8 минуте матча Рэмси забил гол. После этого на 72 второй Дуглас Луис удвоил счет. "Шпоры" смогли отыграть лишь один мяч. Кейн реализовал 11-ти метровый на 90 минуте.

"Тоттенхэм" сейчас занимает шестую строчку имея 57 очков. У "Виллы" то же самое количество, но они находятся на 7. Разница между забитыми и пропущенными лучше у "шпор": 6 против 4.