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Так кто же займет место в Еврокубковой зоне? Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Астон Вилла - Тоттенхэм ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 13.05.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Так кто же займет место в Еврокубковой зоне? Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Астон Вилла" принимала у себя "Тоттенхэм" в рамках 36 тура АПЛ. Борьба за зону Еврокубков продолжается. "Вилланы" догоняют "шпор".

"Львы" начали матч очень уверенно. Уже на 8 минуте матча Рэмси забил гол. После этого на 72 второй Дуглас Луис удвоил счет. "Шпоры" смогли отыграть лишь один мяч. Кейн реализовал 11-ти метровый на 90 минуте.

"Тоттенхэм" сейчас занимает шестую строчку имея 57 очков. У "Виллы" то же самое количество, но они находятся на 7. Разница между забитыми и пропущенными лучше у "шпор": 6 против 4.

Чемпионат Англии, 36-й тур
13 мая, Бирмингем, "Вилла Парк"
"Астон Вилла" - "Тоттенхэм" 2:1
Голы: Рэмси 8, Дуглас Луис 72 - Кейн 90 (пен.)

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Тоттенхэм (Лондон)
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