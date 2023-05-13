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Так кто же займет место в Еврокубковой зоне? Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1. Обзор матча и видео голов
Астон Вилла - Тоттенхэм ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 13.05.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" принимала у себя "Тоттенхэм" в рамках 36 тура АПЛ. Борьба за зону Еврокубков продолжается. "Вилланы" догоняют "шпор".
"Львы" начали матч очень уверенно. Уже на 8 минуте матча Рэмси забил гол. После этого на 72 второй Дуглас Луис удвоил счет. "Шпоры" смогли отыграть лишь один мяч. Кейн реализовал 11-ти метровый на 90 минуте.
"Тоттенхэм" сейчас занимает шестую строчку имея 57 очков. У "Виллы" то же самое количество, но они находятся на 7. Разница между забитыми и пропущенными лучше у "шпор": 6 против 4.
Чемпионат Англии, 36-й тур
13 мая, Бирмингем, "Вилла Парк"
Голы: Рэмси 8, Дуглас Луис 72 - Кейн 90 (пен.)
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