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Со времен Фергюсона. МЮ одержал наибольшее количество побед с сезона 2010/11
"Красные дьяволы" имеют шансы побить показатель той кампании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" сегодня дома принимал "Вулвз" и победил со счетом 2:0. Матч стал 20 победным в АПЛ и 38 во всех соревнованиях в этом сезоне для подопечных тен Хага. Этот результат является лучшим с сезона 10-11, в котором главным тренером команды был Алекс Фергюсон.
Тогда "красные дьяволы" победили в 39 матчах за сезон. У Эрика тен Хага есть все шансы, чтобы достичь этого результата.
Сейчас команде осталось сыграть три поединка в чемпионате а также еще матч в финале кубка Англии.
"МЮ" занимает 4 место в турнирной таблице АПЛ и пытается зацепиться за зону Лиги Чемпионов. У команды в активе 66 баллов.
Напомним, что Эрик тен Хаг быстрее всех одержал 20 побед во главе "Юнайтед". Для этого ему понадобилось 27 матчей.
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