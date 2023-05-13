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Со времен Фергюсона. МЮ одержал наибольшее количество побед с сезона 2010/11

Англия
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"Красные дьяволы" имеют шансы побить показатель той кампании

Со времен Фергюсона. МЮ одержал наибольшее количество побед с сезона 2010/11

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" сегодня дома принимал "Вулвз" и победил со счетом 2:0. Матч стал 20 победным в АПЛ и 38 во всех соревнованиях в этом сезоне для подопечных тен Хага. Этот результат является лучшим с сезона 10-11, в котором главным тренером команды был Алекс Фергюсон.

Тогда "красные дьяволы" победили в 39 матчах за сезон. У Эрика тен Хага есть все шансы, чтобы достичь этого результата.

Сейчас команде осталось сыграть три поединка в чемпионате а также еще матч в финале кубка Англии.

"МЮ" занимает 4 место в турнирной таблице АПЛ и пытается зацепиться за зону Лиги Чемпионов. У команды в активе 66 баллов.

Напомним, что Эрик тен Хаг быстрее всех одержал 20 побед во главе "Юнайтед". Для этого ему понадобилось 27 матчей.

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В статье: Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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