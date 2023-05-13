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Челси достиг соглашения с Почеттино
"Пенсионеры" наконец-то нашли нового тренера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" договорился о назначении Маурисио Почеттино новым главным тренером. Аргентинский специалист принял все условия долгосрочного соглашения - оно будет подписано и завершено вскоре после финальных переговоров, об этом в своем твиттере сообщил Фабрицио Романо.
Маурисио Почеттино подпишет контракт в ближайшие дни, но начнет работу в клубе с июня. Сейчас Фрэнк Лэмпард останется главным тренером.
Коуч планирует привести своих людей в тренерский штаб и немедленно обсудить трансферную стратегию с клубом.
"Челси" в этом сезоне показывает не лучшие результаты. Команда занимает 11 место имея в своем активе 43 очка. Сегодня "пенсионеры"
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