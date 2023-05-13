Челси достиг соглашения с Почеттино

"Челси" договорился о назначении Маурисио Почеттино новым главным тренером. Аргентинский специалист принял все условия долгосрочного соглашения - оно будет подписано и завершено вскоре после финальных переговоров, об этом в своем твиттере сообщил Фабрицио Романо.

Маурисио Почеттино подпишет контракт в ближайшие дни, но начнет работу в клубе с июня. Сейчас Фрэнк Лэмпард останется главным тренером.

Коуч планирует привести своих людей в тренерский штаб и немедленно обсудить трансферную стратегию с клубом.