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Эрик тен Хаг: У нас нет времени радоваться
После победы над Вулвз коуч дал интервью
Фото: twitter.com/ManUtd
В рамках 36 тура АПЛ "Манчестер Юнайтед"
"У нас была тяжелая неделя. Три дня назад мы потеряли важные очки из-за индивидуальных ошибок, а также из-за низкого уровня энергии. Сегодня мы восстановились.
Усталость никогда не может быть оправданием. Как игрок "МЮ", ты должен приносить пользу. Ты должен соответствовать высоким стандартам, выкладываться на полную и брать ответственность как за себя, так и за команду.
Сегодняшняя победа ничего не значит, если вы не в тройке или четверке лучших. За это надо бороться. Мы должны оставаться спокойными, сосредоточенными и готовиться к следующей игре. Мы должны убедиться, что у нас достаточно сил для борьбы.
В этот момент нет времени для счастья или удовольствия - мы должны работать и совершенствоваться. Это то, чего я требую от своих игроков, своего персонала и от себя."
Также тен Хаг высказался, относительно возможной продажи клуба:
"Это не зависит от меня. Это аспект клуба, которым занимаются другие люди, владельцы. Я должен развивать команду и буду стремиться к высоким стандартам."
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