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Эрик тен Хаг: У нас нет времени радоваться

Англия
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После победы над Вулвз коуч дал интервью

Эрик тен Хаг: У нас нет времени радоваться

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

В рамках 36 тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 2:0. После матча коуч дал интервью BBC:

"У нас была тяжелая неделя. Три дня назад мы потеряли важные очки из-за индивидуальных ошибок, а также из-за низкого уровня энергии. Сегодня мы восстановились.

Усталость никогда не может быть оправданием. Как игрок "МЮ", ты должен приносить пользу. Ты должен соответствовать высоким стандартам, выкладываться на полную и брать ответственность как за себя, так и за команду.

Сегодняшняя победа ничего не значит, если вы не в тройке или четверке лучших. За это надо бороться. Мы должны оставаться спокойными, сосредоточенными и готовиться к следующей игре. Мы должны убедиться, что у нас достаточно сил для борьбы.

В этот момент нет времени для счастья или удовольствия - мы должны работать и совершенствоваться. Это то, чего я требую от своих игроков, своего персонала и от себя."

Также тен Хаг высказался, относительно возможной продажи клуба:

"Это не зависит от меня. Это аспект клуба, которым занимаются другие люди, владельцы. Я должен развивать команду и буду стремиться к высоким стандартам."

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
bbc.com

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