Эрик тен Хаг: У нас нет времени радоваться

В рамках 36 тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 2:0. После матча коуч дал интервью BBC:

"У нас была тяжелая неделя. Три дня назад мы потеряли важные очки из-за индивидуальных ошибок, а также из-за низкого уровня энергии. Сегодня мы восстановились.

Усталость никогда не может быть оправданием. Как игрок "МЮ", ты должен приносить пользу. Ты должен соответствовать высоким стандартам, выкладываться на полную и брать ответственность как за себя, так и за команду.

Сегодняшняя победа ничего не значит, если вы не в тройке или четверке лучших. За это надо бороться. Мы должны оставаться спокойными, сосредоточенными и готовиться к следующей игре. Мы должны убедиться, что у нас достаточно сил для борьбы.

В этот момент нет времени для счастья или удовольствия - мы должны работать и совершенствоваться. Это то, чего я требую от своих игроков, своего персонала и от себя."