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Клопп: Нуньесу нужно время для адаптации

Англия
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Уругваец летом перешел на "Энфилд"

Клопп: Нуньесу нужно время для адаптации

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал первый сезон Дарвина Нуньеса в команде:

“Дайте ему время осесть, так тяжело прийти в команду, у которой ничего не выходит.

Дарвин забил бы больше 20 голов, будь у нас нормальный сезон. Ему нужно время для адаптации – у него было это в "Бенфике", где не было языкового барьера", - сказал Клопп.

Нуньес присоединился к "Ливерпулю" в июле прошлого года. На его счету 15 голов и четыре ассиста в 42 матчах сезона.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Дарвин Нуньес
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Источник:
Fabrizio Romano

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