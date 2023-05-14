Клопп: Нуньесу нужно время для адаптации

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал первый сезон Дарвина Нуньеса в команде:

“Дайте ему время осесть, так тяжело прийти в команду, у которой ничего не выходит.

Дарвин забил бы больше 20 голов, будь у нас нормальный сезон. Ему нужно время для адаптации – у него было это в "Бенфике", где не было языкового барьера", - сказал Клопп.