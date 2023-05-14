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Клопп: Нуньесу нужно время для адаптации
Уругваец летом перешел на "Энфилд"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал первый сезон Дарвина Нуньеса в команде:
“Дайте ему время осесть, так тяжело прийти в команду, у которой ничего не выходит.
Дарвин забил бы больше 20 голов, будь у нас нормальный сезон. Ему нужно время для адаптации – у него было это в "Бенфике", где не было языкового барьера", - сказал Клопп.
Нуньес присоединился к "Ливерпулю" в июле прошлого года. На его счету 15 голов и четыре ассиста в 42 матчах сезона.
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