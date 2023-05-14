Эвертон - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Между двумя матчами с "Реалом" в полуфинале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграет против "Эвертона" поединок чемпионата Англии. Хосеп Гвардиола накануне поединка жаловался, что его команда получит на день меньше отдыха накануне ответного матча ЛЧ, ведь встречу перенесли почти на сутки из-за Евровидения, финал которого вчера состоялся в Ливерпуле. Коллектив Виталия Миколенко неделю назад сенсационно разбил "Брайтон" на выезде 5:1. Способны ли "ириски" удивить и в этот раз?

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Чемпионат Англии 36-й тур

14 мая. Начало в 16:00

"Эвертон" - "Манчестер Сити"

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