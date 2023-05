АПЛ. Легкая победа Брентфорда над Вест Хэмом

Дэвид Мойес своим стартовым составом на матч с “Брентфордом” дал четкое представление о своих приоритетах. Победа над “Манчестер Юнайтед” в прошлом туре фактически дала гарантию невылета “хаммерс”, а в четверг “Вест Хэм” отдал много сил в первом полуфинале Лиги конференций с “АЗ” (2:1). Победа в этом турнире может подарить “хаммерс” еврокубки в третьем сезоне подряд, поэтому ответная игра в Нидерландах имеет огромнейшее значение. Неудивительно, что Антонио из-за небольшого повреждения остался вне заявки, а Райс, Бенрахма, Пакета, Боуэн, Зума, Керер и Крессуэлл заняли место на скамейке запасных.

Резервисты “Вест Хэма” своим шансом не воспользовались и очень разочаровали. “Брентфорд” имел солидное игровое преимущество, выполнил больше двадцати ударов, и мог не ограничиваться двумя голами, хотя “пчелы” тоже играли не оптимальном составе – с трибун за игрой смотрел третий бомбардир АПЛ Айвен Тоуни (20 голов).

Свой первый гол “Брентфорд” после перехвата на чужой половине поля и оборонительного провала “Вест Хэма” – передачей Йенсена в свободную зону воспользовался Мбемо.

Второй гол – это классика “пчел”. Йенсен далеко бросил аут, Ми продлил головой, а Висса сыграл на завершении.

Мойес все же не выдержал, и выпустил во втором тайме на поле Райса, Бенрахма и Боуэна, хорошо вошел в игру 18-летний форвард Мубама. И гости отыграли один гол – Ингз сыграл на добивании. Однако Майкл Оливер решел отменить гол, рассмотрев, что мяч коснулся руки Мубами после отскока от штанги. Снова приходится повторять – не для таких эпизодов появился VAR.

Этот момент остался у “Вест Хэма” единственным в матче, а у “Брентфорда” было еще несколько хороших шансов.

“Брентфорд” возвращает себе девятое место и становится недосягаемым для одиннадцатого “Челси”. “Вест Хэм” остается пятнадцатым.

