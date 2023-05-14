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АПЛ. Легкая победа Брентфорда над Вест Хэмом
Команда Дэвида Мойеса готовится к ответному полуфиналу Лиги конференций
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Дэвид Мойес своим стартовым составом на матч с “Брентфордом” дал четкое представление о своих приоритетах. Победа над “Манчестер Юнайтед” в прошлом туре фактически дала гарантию невылета “хаммерс”, а в четверг “Вест Хэм” отдал много сил в первом полуфинале Лиги конференций с “АЗ” (2:1). Победа в этом турнире может подарить “хаммерс” еврокубки в третьем сезоне подряд, поэтому ответная игра в Нидерландах имеет огромнейшее значение. Неудивительно, что Антонио из-за небольшого повреждения остался вне заявки, а Райс, Бенрахма, Пакета, Боуэн, Зума, Керер и Крессуэлл заняли место на скамейке запасных.
Резервисты “Вест Хэма” своим шансом не воспользовались и очень разочаровали. “Брентфорд” имел солидное игровое преимущество, выполнил больше двадцати ударов, и мог не ограничиваться двумя голами, хотя “пчелы” тоже играли не оптимальном составе – с трибун за игрой смотрел третий бомбардир АПЛ Айвен Тоуни (20 голов).
Свой первый гол “Брентфорд” после перехвата на чужой половине поля и оборонительного провала “Вест Хэма” – передачей Йенсена в свободную зону воспользовался Мбемо.
???? @BMbeumo19 pic.twitter.com/OstSTAGOLn— Brentford FC (@BrentfordFC) May 14, 2023
Второй гол – это классика “пчел”. Йенсен далеко бросил аут, Ми продлил головой, а Висса сыграл на завершении.
Мойес все же не выдержал, и выпустил во втором тайме на поле Райса, Бенрахма и Боуэна, хорошо вошел в игру 18-летний форвард Мубама. И гости отыграли один гол – Ингз сыграл на добивании. Однако Майкл Оливер решел отменить гол, рассмотрев, что мяч коснулся руки Мубами после отскока от штанги. Снова приходится повторять – не для таких эпизодов появился VAR.
Этот момент остался у “Вест Хэма” единственным в матче, а у “Брентфорда” было еще несколько хороших шансов.
“Брентфорд” возвращает себе девятое место и становится недосягаемым для одиннадцатого “Челси”. “Вест Хэм” остается пятнадцатым.
FULL-TIME Brentford 2-0 West Ham— Premier League (@premierleague) May 14, 2023
A double in the first half is enough to secure all three points for the hosts#BREWHU pic.twitter.com/3o5fTxDYOT
Чемпионат Англии, 36-й тур. Лондон, “Брентфорд Коммьнити Стэдиум”
“Брентфорд” – “Вест Хэм” 2:0
Голы: Мбемо 20, Висса 43
“Брентфорд”: Райя – Хики (Расмуссен 86), Пиннок, Ми, Генри – Дамсгор (Баптист 77), Янельт, Йенсен (Оньека 70) – Мбемо, Шаде (Годдос 86), Висса (Дасилва 77)
“Вест Хэм”: Фабианский – Эмерсон, Агер, Огбонна, Джонсон – Даунз, Соучек (Райс 58) – Корне (Бенрахма 59), Лансини, Форнальс (Мубама 58) – Ингз (Боуэн 83)
Предупреждение: Хики 76
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