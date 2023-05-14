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Зичненко не попал в заявку на матч с Брайтоном

Англия
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Хотя украинец вчера тренировался с главной командой

Зичненко не попал в заявку на матч с Брайтоном

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня "Арсенал" принимает дома "Брайтон" в рамках 36 тура АПЛ. Александр Зинченко не попал в заявку на матч с "чайками". Хотя вчера его заметили на тренировке с главной командой.

На данный момент у сборной Украины три травмированных левых защитника: Зинченко, Миколенко, Соболь. Защитник "Эвертона" также сегодня не попал в заявку из-за повреждения на тренировке.

До матчей отбора на Евро против Северной Македонии и Мальты, а также спарринга с Германией остался месяц.

Матч "Арсенал" - "Брайтон" начнется в 18:30 по Киеву. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

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В статье: Арсенал (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Александр Зинченко
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