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Зичненко не попал в заявку на матч с Брайтоном
Хотя украинец вчера тренировался с главной командой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "Арсенал" принимает дома "Брайтон" в рамках 36 тура АПЛ. Александр Зинченко не попал в заявку на матч с "чайками". Хотя вчера его заметили на тренировке с главной командой.
На данный момент у сборной Украины три травмированных левых защитника: Зинченко, Миколенко, Соболь. Защитник "Эвертона" также сегодня не попал в заявку из-за повреждения на тренировке.
До матчей отбора на Евро против Северной Македонии и Мальты, а также спарринга с Германией остался месяц.
Матч "Арсенал" - "Брайтон" начнется в 18:30 по Киеву. Следите за событиями в нашей
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