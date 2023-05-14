Зичненко не попал в заявку на матч с Брайтоном

Сегодня "Арсенал" принимает дома "Брайтон" в рамках 36 тура АПЛ. Александр Зинченко не попал в заявку на матч с "чайками". Хотя вчера его заметили на тренировке с главной командой.

На данный момент у сборной Украины три травмированных левых защитника: Зинченко, Миколенко, Соболь. Защитник "Эвертона" также сегодня не попал в заявку из-за повреждения на тренировке.