АПЛ. Эвертон – Манчестер Сити 0:3. Победа имени Гюндогана

Английская Премьер-лига, 36-й тур

"Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Перед матчем было мало предпосылок для того, чтобы “Эвертон” добил хотя бы какой-то положительный результат. У "Сити" было достаточно времени для отдыха, подходил к этому поединку без потерь и еще и с должной мотивацией.

Первые 20 минут "Эвертон" пытался просто вытерпеть. В общем – это им удалось. "Горожане" давили, но опасность не создавали. А Холанд по состоянию на 29 минуту только однажды коснулся мяча. Однако впоследствии Эрлинг докажет тезис, что главное не количество, а качество.

Неожиданно счет мог открыть “Эвертон” – им помог в этом стандарт на 33-й минуте. Мяч отскочил к Холгейту перед воротами, но тот, казалось, не поверил своему счастью и не смог реализовать момент. "Манчестер Сити" такое не простил.

На 35-й минуте Гюндоган открыл счет, а через две минуты Холанд удвоил преимущество гостей. Кстати, голевой пас на Эрлинга исполнил именно немец. Илкай сегодня был дирижером на поле, пока Де Брюйне отдыхал на скамье для запасных. Собственно на этом матч де-факто и завершился.

Дальше "Сити" действовал очень спокойно. Только в определенных моментах игроки взрывались, создавая атаки. К примеру, как Фоден на старте второго тайма. Благодаря этому он заработал стандарт, который элегантно реализовал Гюндоган. Немец оформил дубль, перекинув стенку.

Из-за пассивности гостей "Эвертон" смог чаще выбегать в атаки. "Ириски" в том числе и обостряли вблизи чужих ворот, но, опять же, только благодаря стандартам. В одном из таких случаев Тарковски пробил в перекладину. Мог быть гол престижа.

"Сити" снова отрывается от "Арсенала" на комфортное расстояние. Это была легкая прогулка перед важным матчем против "Реала" в Лиге чемпионов, который состоится в среду. У "Эвертона" были определенные отрезки в матче, но класс игроков гостей в конкретных моментах решил судьбу матча.

Где Миколенко? Он сегодня не попал ни в старт, ни вообще в заявку "ирисок". Виталий вчера травмировался на тренировке и сегодня вместо него вышел Холгейт. Сыграл он далеко не лучшим образом.

"Эвертон" - "Манчестер Сити" 0:3

Голы: Гюндоган 37, 51, Холанд 39

Эвертон: Пикфорд – Паттерсон, Мина, Тарковски, Холгейт (Коуди 56) – Гарнер (Грей 76), Гейе (Онана) – Ивоби, Дукуре, Макнил – Калверт-Льюин (Мопе 46)

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш (Гомес 90+1), Аканджи, Ляпорт – Родри (Филлипс 88), Гюндоган (Б. Силва 78) – Марез, Альварес, Фоден – Голанд (Грилиш 78)

Предупреждение: Гарнер 49