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АПЛ. Арсенал - Брайтон 0:3. Тактическая победа Де Дзерби
От чемпионской интриги практически ничего не осталось
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Брайтон” стал второй после “Манчестер Сити” командой, которой удалось обыграть “Арсенал” на его поле в чемпионате. До “Брайтона” только “Ньюкаслу” не удалось не пропустить на “Эмирейтс”. Команда Роберто Де Дзерби сделала и первое, и второе, добыв во впечатляющем стиле победу над “Арсеналом”. “Канониры”, сыграв на матч больше, отстают от “Манчестер Сити” уже на четыре очка. Вопрос с чемпионством можно считать решенным. Что касается “Брайтона”, то эта победа подняла его на шестое место. Дебютные в истории еврокубки совсем близко.
Чемпионат Англии, 36-й тур. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” – “Брайтон” 0:3
Голы: Энсисо 51, Ундав 86, Эступиньян 90+6
“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Кивьор, Габриэл, Тирни – Эдегор (Смит-Роу 77), Жоржиньо (Нелсон 61), Джака (Парти 61) – Сака, Жезус (Нкетиа 77), Мартинелли (Троссард 20)
“Брайтон”: Стил – Эступиньян, Колуилл, Данк, Кайседо – Гилмор (Уэлбек 60), Гросс – Митома, Мак Аллистер, Энсисо (Ундав 82) – Фергюсон (Буонанотте 77)
Предупреждения: Парти 88 – Эступиньян 34, Гросс 56
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