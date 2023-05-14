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АПЛ. Арсенал - Брайтон 0:3. Тактическая победа Де Дзерби

Англия
(1 голосов)

От чемпионской интриги практически ничего не осталось 

АПЛ. Арсенал - Брайтон 0:3. Тактическая победа Де Дзерби

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Брайтон” стал второй после “Манчестер Сити” командой, которой удалось обыграть “Арсенал” на его поле в чемпионате. До “Брайтона” только “Ньюкаслу” не удалось не пропустить на “Эмирейтс”. Команда Роберто Де Дзерби сделала и первое, и второе, добыв во впечатляющем стиле победу над “Арсеналом”. “Канониры”, сыграв на матч больше, отстают от “Манчестер Сити” уже на четыре очка. Вопрос с чемпионством можно считать решенным. Что касается “Брайтона”, то эта победа подняла его на шестое место. Дебютные в истории еврокубки совсем близко.

Чемпионат Англии, 36-й тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Брайтон” 0:3

Голы: Энсисо 51, Ундав 86, Эступиньян 90+6

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Кивьор, Габриэл, Тирни – Эдегор (Смит-Роу 77), Жоржиньо (Нелсон 61), Джака (Парти 61) – Сака, Жезус (Нкетиа 77), Мартинелли (Троссард 20)

“Брайтон”: Стил – Эступиньян, Колуилл, Данк, Кайседо – Гилмор (Уэлбек 60), Гросс – Митома, Мак Аллистер, Энсисо (Ундав 82) – Фергюсон (Буонанотте 77)

Предупреждения: Парти 88 – Эступиньян 34, Гросс 56

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Александр Зинченко Роберто Де Дзерби
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Комментарии (3)
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oleg dynamo (львівська)
14.05.2023 в 20:39
Коли Арсенал вигравав в у Сіті 8 ока і в нього пропала гра Артета не зміг повернути гру назад і турів з 15 Арсенал не грає а мучиться(поодинокі винятки були,але...це поодинокі).А Сіті Гвардіоли наоборот прибавив в порівнянні з першою половиною сезону....от і вся різниця в тренері...можна говорити про лавку запасних.про рівень ігроків,але Артета нічого не зробив для покращення гри....до речі Тросар нині провалив повністю всю гру і Артета цього не бачить...от і рівень тренера....
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0
0
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alex 66 (Кременчук)
14.05.2023 в 20:31
Блювотна гра Арсеналу, навіть не було видно за який рахунок команда мала забити хоча б один гол.
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+1
0
oleg dynamo (львівська)
14.05.2023 в 20:32
100%
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0
0

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