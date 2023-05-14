Арсенал - Брайтон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Александр Зинченко не поможет своей команде в этом матче: из-за травмы украинский защитник выбыл на неопределенный срок и может пропустить все оставшиеся до завершения сезона игры "канониров". Однако турнирная ситуация требует от "Арсенала" сражаться за победу при любых обстоятельствах, чтобы не упускать последних шансов на чемпионский титул. "Ман Сити" сегодня победил "Эвертон" и увеличил преимущество до четырех очков, имея также один поединок в запасе. "Брайтону" нужна реабилитация, ведь в предыдущем туре "чайки" позорно проиграли дома "Эвертону" 1:5.

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Чемпионат Англии 36-й тур

14 мая. Начало в 18:30

"Арсенал" - "Брайтон"

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