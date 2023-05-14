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Арсенал - Брайтон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Александр Зинченко не поможет своей команде в этом матче: из-за травмы украинский защитник выбыл на неопределенный срок и может пропустить все оставшиеся до завершения сезона игры "канониров". Однако турнирная ситуация требует от "Арсенала" сражаться за победу при любых обстоятельствах, чтобы не упускать последних шансов на чемпионский титул. "Ман Сити" сегодня победил "Эвертон" и увеличил преимущество до четырех очков, имея также один поединок в запасе. "Брайтону" нужна реабилитация, ведь в предыдущем туре "чайки" позорно проиграли дома "Эвертону" 1:5.
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Чемпионат Англии 36-й тур
14 мая. Начало в 18:30
"Арсенал" - "Брайтон"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция -
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