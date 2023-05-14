Чемпионство уже близко. Эвертон - Манчестер Сити 0:3. Обзор матча и видео голов

"Эвертон" и "Манчестер Сити" провели встречу в рамках 36 тура АПЛ. Хозяева без Миколенко в заявке не смогли завоевать ни одного балла в этом матче.

Счет в матче открыл Гюндоган на 37 после передачи Мареза. Через две минуты сработал дуэт. Холанд забил с навеса автора первого гола.

Это был матч имени Гюндогана. Он окончательно закрепил победу забив еще раз на 51 минуте удачно пробив со штрафного.

"Горожане" занимают первую строчку в турнирной таблице, имея 85 баллов за 35 матчей. "Ириски" борются за прописку в АПЛ и сейчас занимают 17 место с 32 очками.