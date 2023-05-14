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Чемпионство уже близко. Эвертон - Манчестер Сити 0:3. Обзор матча и видео голов
Эвертон - Манчестер Сити ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 14.05.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: twitter.com
"Эвертон" и "Манчестер Сити" провели встречу в рамках 36 тура АПЛ. Хозяева без Миколенко в заявке не смогли завоевать ни одного балла в этом матче.
Счет в матче открыл Гюндоган на 37 после передачи Мареза. Через две минуты сработал дуэт. Холанд забил с навеса автора первого гола.
Это был матч имени Гюндогана. Он окончательно закрепил победу забив еще раз на 51 минуте удачно пробив со штрафного.
"Горожане" занимают первую строчку в турнирной таблице, имея 85 баллов за 35 матчей. "Ириски" борются за прописку в АПЛ и сейчас занимают 17 место с 32 очками.
Чемпионат Англии, 36-й тур
14 мая, "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Голы: Гюндоган 37, 51, Холанд 39
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