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Чемпионство уже близко. Эвертон - Манчестер Сити 0:3. Обзор матча и видео голов

Англия
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Эвертон - Манчестер Сити ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 14.05.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Чемпионство уже близко. Эвертон - Манчестер Сити 0:3. Обзор матча и видео голов

Фото: twitter.com

Новина українською

"Эвертон" и "Манчестер Сити" провели встречу в рамках 36 тура АПЛ. Хозяева без Миколенко в заявке не смогли завоевать ни одного балла в этом матче.

Счет в матче открыл Гюндоган на 37 после передачи Мареза. Через две минуты сработал дуэт. Холанд забил с навеса автора первого гола.

Это был матч имени Гюндогана. Он окончательно закрепил победу забив еще раз на 51 минуте удачно пробив со штрафного.

"Горожане" занимают первую строчку в турнирной таблице, имея 85 баллов за 35 матчей. "Ириски" борются за прописку в АПЛ и сейчас занимают 17 место с 32 очками.

Чемпионат Англии, 36-й тур
14 мая, "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
"Эвертон" - "Манчестер Сити" 0:3
Голы: Гюндоган 37, 51, Холанд 39

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АПЛ. Эвертон – Манчестер Сити 0:3. Победа имени Гюндогана
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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Сити
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Paugams
14.05.2023 в 19:57
Я иг​раю в н​oвую c​е​к​с иг​рy 1​8​+) Н​е мог​у пр​ойти ур​овень, оч​ень сл​ожно) К​то иг​рал, помо​гите м​не ➤ ssu​r​.​cc​/​fo​ga​m
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