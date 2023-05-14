Клиншит от пчел. Брентфорд - Вест Хэм 2:0. Обзор матча и видео голов

"Брентфорд" принимал "Вест Хэм" в рамках 36 тура АПЛ. Хозяева уверенно одержали победу, не пропустив ни одного мяча.

На 20 минуте Мбемо открыл счет, после того как защитники "молотобойцев" прозевали его в штрафной площадке. Второй мяч был забит после розыгрыша аута. "Пчелы" сделали вброс в штрафную площадку, где Бен Ми пробросил мяч к Виссе. Нападающий реализовал момент.

Второй тайм прошел без голов. Хозяевам удалось удержать победу.

"Брентфорд" занимает 9-ю строчку в АПЛ имея в своем активе 53 очка. "Вест Хэм" идет 15-м с 37-ю очками. Команда Дэвида Мойеса готовится ко второму полуфиналу Лиги конференций