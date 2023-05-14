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Клиншит от пчел. Брентфорд - Вест Хэм 2:0. Обзор матча и видео голов
Брентфорд - Вест Хэм ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 14.05.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: twitter.com
"Брентфорд" принимал "Вест Хэм" в рамках 36 тура АПЛ. Хозяева уверенно одержали победу, не пропустив ни одного мяча.
На 20 минуте Мбемо открыл счет, после того как защитники "молотобойцев" прозевали его в штрафной площадке. Второй мяч был забит после розыгрыша аута. "Пчелы" сделали вброс в штрафную площадку, где Бен Ми пробросил мяч к Виссе. Нападающий реализовал момент.
Второй тайм прошел без голов. Хозяевам удалось удержать победу.
"Брентфорд" занимает 9-ю строчку в АПЛ имея в своем активе 53 очка. "Вест Хэм" идет 15-м с 37-ю очками. Команда Дэвида Мойеса готовится ко второму полуфиналу Лиги конференций
Чемпионат Англии, 36-й тур
14 мая, Лондон, "Брентфорд Коммнити Стэдиум"
Голы: Мбемо 20, Висса 43
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