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Клиншит от пчел. Брентфорд - Вест Хэм 2:0. Обзор матча и видео голов

Англия
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Брентфорд - Вест Хэм ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 14.05.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Клиншит от пчел. Брентфорд - Вест Хэм 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото: twitter.com

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"Брентфорд" принимал "Вест Хэм" в рамках 36 тура АПЛ. Хозяева уверенно одержали победу, не пропустив ни одного мяча.

На 20 минуте Мбемо открыл счет, после того как защитники "молотобойцев" прозевали его в штрафной площадке. Второй мяч был забит после розыгрыша аута. "Пчелы" сделали вброс в штрафную площадку, где Бен Ми пробросил мяч к Виссе. Нападающий реализовал момент.

Второй тайм прошел без голов. Хозяевам удалось удержать победу.

"Брентфорд" занимает 9-ю строчку в АПЛ имея в своем активе 53 очка. "Вест Хэм" идет 15-м с 37-ю очками. Команда Дэвида Мойеса готовится ко второму полуфиналу Лиги конференций

Чемпионат Англии, 36-й тур
14 мая, Лондон, "Брентфорд Коммнити Стэдиум"
"Брентфорд" - "Вест Хэм" 2:0
Голы: Мбемо 20, Висса 43

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В статье: Брентфорд Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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