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Артета: Сегодня мы должны извиниться перед нашими фанатами
Коуч "канониров" о поражении от команды Де Дзерби
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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал
"Мы обсуждали, что с "Брайтоном" трудно бороться. Первый тайм был очень конкурентным. Мы должны были лучше реализовывать моменты, чем мы это сделали. Во втором тайме пытались продолжать работать, внесли пару поправок в игру, но мы пропустили очень рано. После этого это была игра, которую они хотели. Мы пытались отреагировать, но пропустили глупый гол.
Мы знали, что перед нами стоит задача. Она сильно отличалось от того, какую мы имели в Ньюкасле. Я очень гордился тем, что мы сделали на прошлой неделе, но сегодня мы должны извиниться перед нашими фанатами. Мы должны двигаться дальше и не сохранять это чувство долго.
Я не знаю, проиграет ли "Ман Сити", но я должен думать о том, что мы можем сделать лучше и что мы можем сделать, чтобы победить "Ноттингем Форест".
Чемпионство? Математически это возможно, но сегодня невозможно об этом думать. Надо переварить результат и игру во втором тайме, понять, почему так произошло и реагировать иначе", - поделился испанский коуч.
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