По сценарию Альбиона. Арсенал - Брайтон 0:3. Обзор матча и видео голов

"Арсенал" провел матч против "Брайтона" в рамках 36 тура Премьер-лиги. Гости разгромили "канониров". Шансов на чемпионство "лондонцев" все меньше.

Первый тайм прошел без забитых мячей. "Брайтон" открыл счет на 51 первой минуте, после ошибки обороны хозяев. "Чайки" удвоили преимущество на 86. Ундав, воспользовался не точной передачей от своего бывшего одноклубника Троссара. На 90+6 Эступиньян сделал счет разгромным.

Александр Зинченко не попал в заявку на матч, хотя ранее сообщалось , что он тренируется с главной командой.

"Канониры" почти потеряли шансы на чемпионство. Они отстают от первого места на 4 балла. У лидеров таблицы "горожан" 85 очков и матч в запасе. Если в следующем туре "Сити" выиграет - они станут чемпионами.

"Брайтон" возвращается в зону еврокубков. Сейчас команда занимает 6 место, сыграв 34 матча и заработав 58 баллов.