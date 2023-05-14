Де Дзерби: Работа еще впереди, но мы хорошо себя показали

Роберто Де Дзерби был в восторге от качества игры команды. "Чайки" ошеломили "Арсенал" победой 3:0 на "Эмирейтс". После игры главный тренер "Альбиона" дал интервью:

"Я очень доволен выступлением, но сезон для нас еще не закончился. Недостаточно 58 очков, которые мы имеем сейчас в таблице. Команда борется за большую цель, поэтому должна выигрывать как можно больше матчей.

Это была очень тяжелая неделя, особенно после результата в понедельник. Но сегодня команда показала характер и страсть. Мы показали, что серьезно настроены.

Я должен повторить, что мне повезло быть тренером "Брайтона". У меня много замечательных игроков. Мы должны улучшить наш менталитет, чтобы выкладываться на полную в каждой игре и на каждой тренировке. Надо адаптироваться к тому, что играем много игр подряд, но мы - отличная команда", - подытожил коуч "чаек".