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Стало известно, на какой срок Почеттино подпишет контракт с Челси

Англия
(2 голосов)

Приезд тренера в Англию ожидается на этой неделе

Стало известно, на какой срок Почеттино подпишет контракт с Челси

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Аргентинский тренер Маурисио Почеттино со следующего сезона будет работать в "Челси". Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, на этой неделе специалист приедет в Англию для заключения сделки.

Согласно данным инсайдера, срок соглашения Почеттино с "аристократами" будет действовать до лета 2026 года. Наставник приступит к обсуждению трансферных планов. Ожидается, что аргентинец будет просить руководство "синих" о приобретении нападающего и полузащитника.

Напомним, 51-летний Почеттино находится без клуба с лета 2022 года. Последним его местом работы был "ПСЖ". Также он работал с "Эспаньолом", "Саутгемптон" и "Тоттенхэмом".

"Челси" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (2)
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JudgeDredd (Киев)
15.05.2023 в 12:19
З Тотнемом він не виграв жодного трофею. Навряд чи з Челсі буде краще.
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Romerik (YNWA)
15.05.2023 в 12:50
В тотенхема Лєві жлоб, який не дає бабки і явно нижча вінансова подушка, а в Челсі Боулі розкидає бабки направо і наліво і є під 35 гравців, яких можна продати на пару сотень лямів і купити того, кого він хоче. Кардинально різні клуби
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