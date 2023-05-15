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Стало известно, на какой срок Почеттино подпишет контракт с Челси
Приезд тренера в Англию ожидается на этой неделе
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Аргентинский тренер Маурисио Почеттино со следующего сезона будет работать в "Челси". Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, на этой неделе специалист приедет в Англию для заключения сделки.
Согласно данным инсайдера, срок соглашения Почеттино с "аристократами" будет действовать до лета 2026 года. Наставник приступит к обсуждению трансферных планов. Ожидается, что аргентинец будет просить руководство "синих" о приобретении нападающего и полузащитника.
Напомним, 51-летний Почеттино находится без клуба с лета 2022 года. Последним его местом работы был "ПСЖ". Также он работал с "Эспаньолом", "Саутгемптон" и "Тоттенхэмом".
"Челси" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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