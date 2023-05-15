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Ман Сити одержал 500-ю победу в истории АПЛ, 196 из них – во главе Гвардиолы
Накануне "горожане" обыграли на выезде "Эвертон"
В воскресенье, 14 мая, "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Эвертон" (3:0) в 36-м туре чемпионата Англии.
Эта победа стала для "горожан" 500-й с момента образования Английской Премьер-лиги. 196 из них были одержаны под руководством Хосепа Гвардиолы, который возглавляет команду с 2016 года.
Перед приходом испанского специалиста "Манчестер Сити" выиграл 304 матча из 734, вместе с ним - 196 из 263.
В настоящее время подопечные Гвардиолы лидируют в турнирной таблице, опережая "Арсенала" на 4 зачетных пункта и имея игру в запасе.
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