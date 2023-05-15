Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лестер - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" подходит к этой игре с серией из шести побед подряд в АПЛ. И шансы на седьмой успех к ряду более чем реальны. "Лестер" идет в зоне вылета, но отстает от спасительного семнадцатого места всего на два очка. Команда Юргена Клоппа занимает пятую строчку: для выхода в Лигу чемпионов мерсисайдцам необходимо отыграть четыре очка в МЮ, имея на один матч меньше. Реально ли это? Многое зависит от самого "Ливерпуля".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Чемпионат Англии 36-й тур
15 мая. Начало в 22:00
"Лестер Сити" - "Ливерпуль"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция -
Популярное сейчас
- Днепр-1 рядом с Шахтером, Александрия защитила 5 место. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Дитятьев: Во Львове происходит много непонятных вещей
- Над Брянской областью был ликвидирован старший борттехник российского вертолета Ми-8
- АПЛ. Арсенал - Брайтон 0:3. Тактическая победа Де Дзерби
- Криштиану Роналду получил в подарок уникальные часы за 120 тысяч долларов. ФОТО
- Красотка дня. Обворожительная жена героя чемпионата мира из Севильи. ФОТО
Новости по теме
- 21:21 Зарубежные Лестер – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии
- 00:19 Прогнозы на футбол Фулхэм – Арсенал. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 12.03.2023
- 00:38 Прогнозы на футбол Миколенко возвращается. Эвертон – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.03.23