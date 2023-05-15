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Лестер - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча АПЛ

Лестер - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" подходит к этой игре с серией из шести побед подряд в АПЛ. И шансы на седьмой успех к ряду более чем реальны. "Лестер" идет в зоне вылета, но отстает от спасительного семнадцатого места всего на два очка. Команда Юргена Клоппа занимает пятую строчку: для выхода в Лигу чемпионов мерсисайдцам необходимо отыграть четыре очка в МЮ, имея на один матч меньше. Реально ли это? Многое зависит от самого "Ливерпуля".

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Чемпионат Англии 36-й тур
15 мая. Начало в 22:00
"Лестер Сити" - "Ливерпуль"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: Ливерпуль Лестер Сити смотреть футбол онлайн
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