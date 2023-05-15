Лестер - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Ливерпуль" подходит к этой игре с серией из шести побед подряд в АПЛ. И шансы на седьмой успех к ряду более чем реальны. "Лестер" идет в зоне вылета, но отстает от спасительного семнадцатого места всего на два очка. Команда Юргена Клоппа занимает пятую строчку: для выхода в Лигу чемпионов мерсисайдцам необходимо отыграть четыре очка в МЮ, имея на один матч меньше. Реально ли это? Многое зависит от самого "Ливерпуля".

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Чемпионат Англии 36-й тур

15 мая. Начало в 22:00

"Лестер Сити" - "Ливерпуль"

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