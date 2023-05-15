  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лестер отменил церемонию награждения игроков за сезон на фоне возможного вылета из АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лестер отменил церемонию награждения игроков за сезон на фоне возможного вылета из АПЛ

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Фокус на матчах

Лестер отменил церемонию награждения игроков за сезон на фоне возможного вылета из АПЛ

Фото: https://twitter.com/LCFC

Новина українською

Руководство "Лестера" отменило ежегодную церемонию награждения футболистов по итогам сезона, сообщает The Telegraph. В клубе хотят, чтобы игроки сфокусировались на ключевом отрезке сезона.

За 3 тура до конца чемпионата "Лестер" идет на 19-м месте АПЛ с 30-ю очками в 35-ти турах. У 18-го ("Лидс") и 17-го ("Эвертон") мест на 1 и 2 очка больше, при этом при большем количестве поединков.

Несмотря на то, что "лисы" имеют шансы остаться в АПЛ, руководство уже ищет игроков под выступление в чемпионшипе. В клубе уже рассматривают имена Аарона Рэмзи и Кэмерона Арчера из "Мидлсбро". Если команда все же вылетит из чемпионата, руководство будет вынуждено сократить зарплаты игрокам команды на 35-50%.

Сегодня "Лестер" сыграет в 22:00 с "Ливерпулем" в 36-м туре АПЛ.

По теме
yellow-arrow
Сити хочет сохранить Гюндогана. Его контракт истекает летом
yellow-arrow
Лестер - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Ман Сити одержал 500-ю победу в истории АПЛ, 196 из них – во главе Гвардиолы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АПЛ Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
telegraph.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде