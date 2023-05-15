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Лестер отменил церемонию награждения игроков за сезон на фоне возможного вылета из АПЛ
Фокус на матчах
Фото: https://twitter.com/LCFC
Руководство "Лестера" отменило ежегодную церемонию награждения футболистов по итогам сезона, сообщает The Telegraph. В клубе хотят, чтобы игроки сфокусировались на ключевом отрезке сезона.
За 3 тура до конца чемпионата "Лестер" идет на 19-м месте АПЛ с 30-ю очками в 35-ти турах. У 18-го ("Лидс") и 17-го ("Эвертон") мест на 1 и 2 очка больше, при этом при большем количестве поединков.
Несмотря на то, что "лисы" имеют шансы остаться в АПЛ, руководство уже ищет игроков под выступление в чемпионшипе. В клубе уже рассматривают имена Аарона Рэмзи и Кэмерона Арчера из "Мидлсбро". Если команда все же вылетит из чемпионата, руководство будет вынуждено сократить зарплаты игрокам команды на 35-50%.
Сегодня "Лестер" сыграет в 22:00 с "Ливерпулем" в 36-м туре АПЛ.
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