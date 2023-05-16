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Старожил Манчестер Юнайтед покинет команду в конце сезона

Англия
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В этом сезоне он не сыграл ни минуты

Старожил Манчестер Юнайтед покинет команду в конце сезона

Фото: Manchester United via Getty Images/ Автор - Tom Purslow

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"Манчестер Юнайтед" этим летом намерен попрощаться с двумя исполнителями. Защитники Фил Джонс и Аксель Туанзебе покинут клуб свободными агентами. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Контракты обоих игроков истекают в конце этого сезона.

31-летний Джонс является старожилом команды - он выступает за "красных дьяволов" с 2011 года. Однако в этом сезоне он не сыграл ни минуты.

25-летний Туанзебе - воспитанник "МЮ", но сыграл 37 матчей за "манкунианцев". После чего много ездил по арендам. За это время он трижды уходил в "Астон Виллу", один раз в "Наполи", а на данный момент находится в "Сток Сити". На его счету всего лишь 5 матчей в Чемпионшипе.

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В статье: Фил Джонс Манчестер Юнайтед Аксель Туанзебе
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Источник:
Fabrizio Romano

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