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Старожил Манчестер Юнайтед покинет команду в конце сезона
В этом сезоне он не сыграл ни минуты
Фото: Manchester United via Getty Images/ Автор - Tom Purslow
"Манчестер Юнайтед" этим летом намерен попрощаться с двумя исполнителями. Защитники Фил Джонс и Аксель Туанзебе покинут клуб свободными агентами. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.
Контракты обоих игроков истекают в конце этого сезона.
31-летний Джонс является старожилом команды - он выступает за "красных дьяволов" с 2011 года. Однако в этом сезоне он не сыграл ни минуты.
25-летний Туанзебе - воспитанник "МЮ", но сыграл 37 матчей за "манкунианцев". После чего много ездил по арендам. За это время он трижды уходил в "Астон Виллу", один раз в "Наполи", а на данный момент находится в "Сток Сити". На его счету всего лишь 5 матчей в Чемпионшипе.
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