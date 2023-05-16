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Гвардиола перед матчем с Реалом: Мое наследие в Сити уже выдающееся. У меня невероятные чувства к этой команде

Англия
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Пеп пытается снять давление с игроков

Гвардиола перед матчем с Реалом: Мое наследие в Сити уже выдающееся. У меня невероятные чувства к этой команде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал ответный матч с "Реалом" и решающий для клуба месяц. Он считает, что его наследие в клубе уже выдающееся, даже если клуб не завоюет требл.

– Следующий месяц определит ваше наследие?

– Мое наследие уже выдающееся. Мы не глупы и понимаем, как важен завтрашний матч. Может быть, самый важный за все мое время здесь.

Я говорю игрокам: живите этим, наслаждайтесь моментом. Нам очень повезло. Все в наших руках, зависит от нас, не требуется ничего исключительного. Нужно быть собой и отдавать все силы.

У меня невероятные чувства к этой команде. Что бы ни случилось завтра, спасибо, что снова привели нас сюда, – сказал Пеп.

Впереди у "Сити" ответный полуфинал Лиги чемпионов с "Реалом", финал Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед" и решаюший отрезок сезона в АПЛ. В чемпионате "горожанам" предстоит сыграть с "Челси", "Брайтном" и "Брентфордом" – крепкими командами, которые могут отобрать очки.

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В статье: Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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