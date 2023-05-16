Гвардиола перед матчем с Реалом: Мое наследие в Сити уже выдающееся. У меня невероятные чувства к этой команде

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал ответный матч с "Реалом" и решающий для клуба месяц. Он считает, что его наследие в клубе уже выдающееся, даже если клуб не завоюет требл.

– Следующий месяц определит ваше наследие?

– Мое наследие уже выдающееся. Мы не глупы и понимаем, как важен завтрашний матч. Может быть, самый важный за все мое время здесь.

Я говорю игрокам: живите этим, наслаждайтесь моментом. Нам очень повезло. Все в наших руках, зависит от нас, не требуется ничего исключительного. Нужно быть собой и отдавать все силы.

У меня невероятные чувства к этой команде. Что бы ни случилось завтра, спасибо, что снова привели нас сюда, – сказал Пеп.