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Гвардиола о тактике на ответный матч с Реалом: Я не буду мудрить, не переживайте
Тем не менее, специалист хочет что-то поменять
Фото: twitter.com/ManCity
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о тактике на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с "Реалом". "У меня есть идея кое-что поменять", – приводит его слова Daily Mail.
"У меня есть идея кое-что поменять, чтобы мы были более гибкими в атаке. Ничего особенного. Завтра я не буду мудрить, не волнуйтесь, ребята. Ничего особенного по сравнению с тем, что мы делали раньше.
Завтра все увидите. Я не могу рассказать всего, иначе Карло (Анчелотти) услышит", – сказал Гвардиола.
Матч состоится завтра, 17-го мая, на Этихаде. Поединок на Бернабеу завершился со счетом 1:1.
Если "Манчестер Сити" выйдет в финал, он станет вторым в истории клуба после финала в позапрошлом году с "Челси" (0:1).
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