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Известны претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ от PFA

Англия
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Известны претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ от PFA

Getty Images / Global Images Ukraine

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Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) объявила номинантов на завние лучшего игрока сезона АПЛ. В списке Эрлинг Холанд, Кевин де Брюйне ("Ман Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Мартин Эдегор, Букайо Сака ("Арсенал") и Маркус Рашфорд ("МЮ").

За лучшего проголосуют болельщики – он будет определен 21-го мая. До этого момента продлится голосование.

В прошлом году лучшим игроком сезона по версии PFA стал Мохаммед Салах, тогда как в этом сезоне он не попал в число перетендентов. Тем не менее, египтянин забил 19 голов и отдал 10 результативных передач. 10+10 по системе гол+пас в этом сезоне АПЛ смогли оформить только он и Сака.

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В статье: АПЛ pfa
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