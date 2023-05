Известны претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ от PFA

Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) объявила номинантов на завние лучшего игрока сезона АПЛ. В списке Эрлинг Холанд, Кевин де Брюйне ("Ман Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Мартин Эдегор, Букайо Сака ("Арсенал") и Маркус Рашфорд ("МЮ").

За лучшего проголосуют болельщики – он будет определен 21-го мая. До этого момента продлится голосование.

В прошлом году лучшим игроком сезона по версии PFA стал Мохаммед Салах, тогда как в этом сезоне он не попал в число перетендентов. Тем не менее, египтянин забил 19 голов и отдал 10 результативных передач. 10+10 по системе гол+пас в этом сезоне АПЛ смогли оформить только он и Сака.

