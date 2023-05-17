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Известны претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ от PFA
Есть интрига?
Getty Images / Global Images Ukraine
Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) объявила номинантов на завние лучшего игрока сезона АПЛ. В списке Эрлинг Холанд, Кевин де Брюйне ("Ман Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Мартин Эдегор, Букайо Сака ("Арсенал") и Маркус Рашфорд ("МЮ").
За лучшего проголосуют болельщики – он будет определен 21-го мая. До этого момента продлится голосование.
В прошлом году лучшим игроком сезона по версии PFA стал Мохаммед Салах, тогда как в этом сезоне он не попал в число перетендентов. Тем не менее, египтянин забил 19 голов и отдал 10 результативных передач. 10+10 по системе гол+пас в этом сезоне АПЛ смогли оформить только он и Сака.
Your PFA @VertuMotors Premier League Fans’ Player of the Year Nominees— Professional Footballers’ Association (@PFA) May 16, 2023
???? @KevinDeBruyne
???? @ErlingHaaland
⚪️ @HKane
???? Martin Ødegaard
???? @MarcusRashford
???? @BukayoSaka87
????️ Vote here: https://t.co/LSPVXUpp0Y pic.twitter.com/tMx68ilQjW
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