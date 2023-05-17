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Катарский шейх сделал улучшенное предложение по покупке МЮ
Ранее он предлагал 5 млрд фунтов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Шейх Джасим бин Хамад Аль Тани сделал новое предложение по покупке "Манчестер Юнайтед", сообщает BBC.
Катарский миллиардер. по-прежнему, претендует на 100% акций "красных дьяволов". При этом он также готов погасить долг клуба АПЛ в размере 969, 6 миллионов фунтов. Нынешние владельцы, семья Глейзеров, не против сохранить определенную часть клуба.
Ранее сообщалось, что Аль Тани дает около 5 миллиардов фунтов стерлингов. Новое предложение значительно превосходит предыдущее.
Единственным конкурентом катарца является британский миллиардер Джим Рэтклифф.
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