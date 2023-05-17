Нападающий Реймса сменил футбольное гражданство: Балогун будет выступать за сборную США

Нападающий "Арсенала", выступающий в аренде за "Реймс", Фоларин Балогун принял решение сменить футбольное гражданство на американское. Он один из лучших бомбардиров Лиги 1 с 19-ю забитывми мячами.

21-летний форвард, являющийся воспитанником "Арсенала", родился в Бруклине, откуда с семьей переехал в Лондон. Он выступал за юношеские сборные Англии разных возрастов.

"Так горд быть с этим! Долгий путь, чтобы достичь этого, но теперь я с большой гордостью могу представить эти цвета на самом высоком уровне. Я связан и полностью привержен! ???????????? До встречи в июне", – написал нападающий в Инстаграм.

В этом сезоне Фоларин провел за "Реймс" 36 матчей, забил 20 голов и отдал 3 результативных паса. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 25 миллионов евро.