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Нападающий Реймса сменил футбольное гражданство: Балогун будет выступать за сборную США
Он предпочел американцев Англии
Фото: Ligue 1 Uber Eats
Нападающий "Арсенала", выступающий в аренде за "Реймс", Фоларин Балогун принял решение сменить футбольное гражданство на американское. Он один из лучших бомбардиров Лиги 1 с 19-ю забитывми мячами.
21-летний форвард, являющийся воспитанником "Арсенала", родился в Бруклине, откуда с семьей переехал в Лондон. Он выступал за юношеские сборные Англии разных возрастов.
"Так горд быть с этим! Долгий путь, чтобы достичь этого, но теперь я с большой гордостью могу представить эти цвета на самом высоком уровне. Я связан и полностью привержен! ???????????? До встречи в июне", – написал нападающий в Инстаграм.
В этом сезоне Фоларин провел за "Реймс" 36 матчей, забил 20 голов и отдал 3 результативных паса. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 25 миллионов евро.
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