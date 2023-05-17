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Тоуни за ставки отстранили на 8 месяцев. Форвард Брентфорда забил 20 голов в АПЛ в этом сезоне

Англия
(1 голосов)

Он признал нарушение правил ставок Футбольной ассоциации

Тоуни за ставки отстранили на 8 месяцев. Форвард Брентфорда забил 20 голов в АПЛ в этом сезоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футбольная ассоциация Англии (FA) отстранила Ивана Тоуни на 8 месяцев от футбола за нарушение правил о ставках. Наказание вступает в силу немедленно.

Помимо запрета на выступления, 27-летнего форварда оштрафовали на 50 тысяч фунтов.

Тоуни сможет вернуться к играм за "Брентфорд" 17 января 2024-го, тогда как тренироваться с клубом ему разрешается с 17-го сентября, за 4 месяца до окончания срока запрета.

Нарушения имели место в период с 25-го февраля 2017 года по 23 января 2021 года.

В этом сезоне Тоуни забил 20 голов в АПЛ, что помогло "Брентфорду" держаться в верхней половине турнирной табилцы. Осенью Тоуни даже получил вызов в сборную Англии, хоть и не поехал на чемпионат мира в Катаре.

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В статье: Брентфорд Айвен Тоуни
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Источник:
bbc.com

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