Тоуни за ставки отстранили на 8 месяцев. Форвард Брентфорда забил 20 голов в АПЛ в этом сезоне

Футбольная ассоциация Англии (FA) отстранила Ивана Тоуни на 8 месяцев от футбола за нарушение правил о ставках. Наказание вступает в силу немедленно.

Помимо запрета на выступления, 27-летнего форварда оштрафовали на 50 тысяч фунтов.

Тоуни сможет вернуться к играм за "Брентфорд" 17 января 2024-го, тогда как тренироваться с клубом ему разрешается с 17-го сентября, за 4 месяца до окончания срока запрета.

Нарушения имели место в период с 25-го февраля 2017 года по 23 января 2021 года.

В этом сезоне Тоуни забил 20 голов в АПЛ, что помогло "Брентфорду" держаться в верхней половине турнирной табилцы. Осенью Тоуни даже получил вызов в сборную Англии, хоть и не поехал на чемпионат мира в Катаре.