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Манчестер Юнайтед готов потратить до 150 миллионов фунтов летом

Англия
(1 голосов)

Тен Хаг доволен?

Манчестер Юнайтед готов потратить до 150 миллионов фунтов летом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" готовиться к летней трансферной кампании. Главному тренеру Эрику тен Хагу готовы дать 100-150 миллионов фунтов.

Эта сумма не учитывает средств от возможных продаж футболистов. Руководство считает, что состав стоит усилить двумя-тремя игроками на ключевые позиции.

Приоритет – нападающий. Задача клуба найти баланс между требованиями тен Хага и возможностями руководства.

Ранее сообщалось, что тен Хаг также хочет приобрести голкипера, но переход будет зависеть от того, останутся ли средства после приобретения нападающего.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
espn.com

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