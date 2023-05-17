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Манчестер Юнайтед готов потратить до 150 миллионов фунтов летом
Тен Хаг доволен?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" готовиться к летней трансферной кампании. Главному тренеру Эрику тен Хагу готовы дать 100-150 миллионов фунтов.
Эта сумма не учитывает средств от возможных продаж футболистов. Руководство считает, что состав стоит усилить двумя-тремя игроками на ключевые позиции.
Приоритет – нападающий. Задача клуба найти баланс между требованиями тен Хага и возможностями руководства.
Ранее сообщалось, что тен Хаг также хочет приобрести голкипера, но переход будет зависеть от того, останутся ли средства после приобретения нападающего.
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