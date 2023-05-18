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Де Дзерби, Артета и Гвардиола претендуют на звание лучшего тренера сезона АПЛ
Конкуренцию им составят еще трое специалистов
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба английской Премьер-лиги огласила претендентов на звание лучшего тренера сезона 2022/23.
На титул претендуют экс-коуч "Шахтера", ныне возглавляющий "Брайтон" Роберто Де Дзерби, а также наставник "Арсенала" Микель Артета, в составе которого выступает украинец Александр Зинченко.
Конкуренцию двум специалистам составят: Унаи Эмери ("Астон Вилла"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Эдди Хау ("Ньюкасл") и Марку Силва ("Фулхэм").
Интересно, что Де Дзерби возглавил "Брайтон" в середине сентября прошлого года. Под его руководством "чайки" занимают 6-е место в турнирной таблице АПЛ. До конца чемпионата осталось два тура и несколько перенесенных матчей.
Who gets your vote for @BarclaysFooty Manager of the Season? ????— Premier League (@premierleague) May 18, 2023
???? Mikel Arteta
????️ Roberto De Zerbi
???? Unai Emery
???? Pep Guardiola
???? Eddie Howe
???? Marco Silva#PLAwards | ????️ https://t.co/8G6E3SJIqQ pic.twitter.com/SLw3nFMBcq
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