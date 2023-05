Де Дзерби, Артета и Гвардиола претендуют на звание лучшего тренера сезона АПЛ

Пресс-служба английской Премьер-лиги огласила претендентов на звание лучшего тренера сезона 2022/23.

На титул претендуют экс-коуч "Шахтера", ныне возглавляющий "Брайтон" Роберто Де Дзерби, а также наставник "Арсенала" Микель Артета, в составе которого выступает украинец Александр Зинченко.

Конкуренцию двум специалистам составят: Унаи Эмери ("Астон Вилла"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Эдди Хау ("Ньюкасл") и Марку Силва ("Фулхэм").

Интересно, что Де Дзерби возглавил "Брайтон" в середине сентября прошлого года. Под его руководством "чайки" занимают 6-е место в турнирной таблице АПЛ. До конца чемпионата осталось два тура и несколько перенесенных матчей.

Who gets your vote for @BarclaysFooty Manager of the Season? ????



???? Mikel Arteta

????️ Roberto De Zerbi

???? Unai Emery

???? Pep Guardiola

???? Eddie Howe

???? Marco Silva#PLAwards | ????️ https://t.co/8G6E3SJIqQ pic.twitter.com/SLw3nFMBcq