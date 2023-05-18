  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Де Дзерби, Артета и Гвардиола претендуют на звание лучшего тренера сезона АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби, Артета и Гвардиола претендуют на звание лучшего тренера сезона АПЛ

Англия
(1 голосов)

Конкуренцию им составят еще трое специалистов

Де Дзерби, Артета и Гвардиола претендуют на звание лучшего тренера сезона АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба английской Премьер-лиги огласила претендентов на звание лучшего тренера сезона 2022/23.

На титул претендуют экс-коуч "Шахтера", ныне возглавляющий "Брайтон" Роберто Де Дзерби, а также наставник "Арсенала" Микель Артета, в составе которого выступает украинец Александр Зинченко.

Конкуренцию двум специалистам составят: Унаи Эмери ("Астон Вилла"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Эдди Хау ("Ньюкасл") и Марку Силва ("Фулхэм").

Интересно, что Де Дзерби возглавил "Брайтон" в середине сентября прошлого года. Под его руководством "чайки" занимают 6-е место в турнирной таблице АПЛ. До конца чемпионата осталось два тура и несколько перенесенных матчей.

По теме
yellow-arrow
Ковентри составит компанию Лутону в финале плей-офф за выход в АПЛ
yellow-arrow
"Мы скучаем по тебе". Срна встретился с Мудриком в Лондоне. ФОТО
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед готов потратить до 150 миллионов фунтов летом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Арсенал (Лондон) Микель Артета Фулхэм (Лондон) Манчестер Сити Ньюкасл Брайтон энд Хоув Альбион Марку Силва Эдди Хау Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
premierleague

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде