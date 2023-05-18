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Холанд, Де Брюйне, Эдегор и другие - кандидаты на звание лучшего игрока сезона-2022/23 АПЛ
Без Салаха, но с Триппьером
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ опубликовала претендентов на звание лучшего игрока сезона-2022/23.
В список попали Эрлинг Холанд, Кевин де Брюйне ("Ман Сити"), Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед"), Мартин Эдегор, Букайо Сака ("Арсенал") и Киран Триппьер ("Ньюкасл").
Победитель определится путем голосования болельщиков.
Ранее список претендентов опубликовал профсоюз профессиональных игроков (PFA). Там набор игроков тот же, за исключением Кирана Триппьера. Его заменяет Харри Кейн из "Тоттенхэма".
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