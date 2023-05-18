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Миколенко пропустит ключевой матч Эвертона в борьбе за выживание
Украинский защитник не успевает восстановиться после травмы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Фланговый защитник “Эвертона” Виталий Миколенко не сможет помочь своей команды в матче с “Вулверхэмптоном” в ближайшую субботу.
Миколенко пропустил матч прошлого тура с “Манчестер Сити” и не успевает восстановиться, сообщил Шон Дайч. По словам главного тренера “Эвертона” Миколенко еще не вернулся к тренировкам, и команда не будет рисковать его здоровьем. Однако есть шанс, что украинский защитник сможет сыграть с “Борнмутом” в последнем туре.
Матч “Эвертона” с “Вулверхэмптоном” состоится в субботу, 20 мая, в 17:00. За два тура до финиша чемпионата “ириски” занимают семнадцатое место в турнирной таблице, опережая третий с конца “Лидс” на одно очко.
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