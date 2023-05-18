Бывший президент Аргентины выложил фото с Гвардиолой и главой Сити. Компания показывает 4 пальца после победы над Реалом – Фото

Бывший президент Аргентины Маурисио Макри присутствовал в компании, которая праздновала победу "Манчестер Сити" над "Реалом" (4:0) в полуфинале Лиги чемпионов. Он опубликовал фото на котором все показывают 4 пальца.

В компании также присутствовал главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола и председатель совета директоров клуба Хальдон Аль-Мубарак.

Напомним, что 17-го мая "Манчестер Сити" у себя дома обыграл "Реал" (4:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал Лиги чемпионов. 10-го июня команда Гвардиолы сыграет с "Интером" Симоне Индзаги.

Гвардиола вышел в свой четвертый финал Лиги чемпионов в карьере. Он дважды побеждал с "Барселоной" и один раз уступил с "Сити" против "Челси" Томаса Тухеля (0:1) в 2021-м году.