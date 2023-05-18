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АПЛ. Ньюкасл - Брайтон 4:1. В одной победе от Лиги чемпионов
У команды Де Дзерби банально не хватило сил в конце сезона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Ньюкасл” разгромил “Брайтон” в перенесенном матче 25-го тура и застолбил за собой третье место. Отрыв от пятого “Ливерпуля” составляет четыре очка за два тура финиша чемпионата. Достаточно одной победы для сенсационного возвращения в Лигу чемпионов. Что касается “Брайтона”, то команда Роберто Де Дзерби просто не справляется с таким большим количеством матчей за короткий промежуток времени. Но “чайки” остаются на шестом месте и сохраняют хорошие шансы на еврокубки.
Де Дзерби сделал несколько изменений после победного матча с “Арсеналом”, и наиболее заметным было отсутствие центрбека Леви Колуилла. Заменивший его нидерландец Жан Поль ван Хекке тоже по-своему талантлив, но все же он имеет статус глубокого резервиста.
“Брайтон” не отказывался от своей игры через владение, и именно ван Хекке был целью мощного прессинга “Ньюкасла”.
Команда Эдди Хау начала игру очень яростно и энергично, “Брайтон” просто не мог выйти за пределы своей половины поля.
Гол в ворота Стила назревал, но “Брайтон” посодействовал “Ньюкаслу” – Ундав перевел мяч в свои ворота после подачи с углового Триппьера.
У гостей по-прежнему не было моментов, а “Ньюкасл” в конце тайма забил второй. Еще одна подача Триппьера, и в этот раз точно головой пробил Берн.
На старте второго Уилсон едва не сделал счет 3:0, а в ответной атаке “Брайтон” сразу же забил свой гол. Разрезной пас Гилмора на Ундава, и немецкий форвард реабилитировался за свой автогол.
1 - Deniz Undav is the first Brighton player and the first German to score a goal and own goal in the same Premier League game. Menace. pic.twitter.com/f35B9BX8lI— OptaJoe (@OptaJoe) May 18, 2023
Внезапно матч уже не был таким легким для “Ньюкасла”. Трибуны притихли, команда Эдди Хау утратила свой пыл и перешла на более осторожный стиль игры.
Процент владения “Брайтона” превзошел показатель 70%, но проблема гостей была в том, что моментов как таких у них не было – Поуп оставался практически без работы.
И в конце такого странного второго тайма “Ньюкасл” умудрился еще забить дважды. Сначала свой 18-гол в АПЛ забил Уилсон, а затем лучший бомбардир “сорок” дал пас на Гимарайнса. Уилсон мог еще и делать дубль, но с его ударом справился Стил.
4:1 – справедливая победа “Ньюкасла”. Роберто Де Дзерби не позавидуешь. У его команды очень плотный календарь (десять матчей с 23 апреля по 28 мая), семь футболистов первой команды вылетели из-за травм, другие играют на фоне тяжелой усталости. И при этом шансы на шестое место остаются очень хорошими. А “Ньюкаслу” нужно просто победить “Лестер” в понедельник и тогда место в топ-4 будет гарантировано.
A crucial win in the race for a top four finish ⭐️— Premier League (@premierleague) May 18, 2023
#NEWBHA pic.twitter.com/fPIMVwBH9a
Чемпионат Англии, 25-й тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Ньюкасл” – “Брайтон” 4:1
Голы: Ундав 22 (авт.), Берн 45+4, Уилсон 89, Гимарайнс 90+1 – Ундав 51
“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер (Манкильо 90+5), Шер, Ботман, Берн – Жоэлинтон (Таргетт 90+5), Гимарайнс, Уиллок (Андерсон 61) – Альмирон (Сен-Максимен 90+4), Уилсон, Исак (Гордон 90+4)
“Брайтон”: Стил – Эступиньян, Данк, ван Хекке, Кайседо – Гилмор (Мак Аллистер 56), Гросс (Оффиа 69) – Митома, Ундав (Пеупьон 85), Буонанотте (Энсисо 56) – Уэлбек (Фергюсон 56)
Предупреждения: Гимарайнс 30, Шер 45+3 – Ундав 45+2, Гросс 57, Мак Аллистер 64
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