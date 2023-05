АПЛ. Ньюкасл - Брайтон 4:1. В одной победе от Лиги чемпионов

“Ньюкасл” разгромил “Брайтон” в перенесенном матче 25-го тура и застолбил за собой третье место. Отрыв от пятого “Ливерпуля” составляет четыре очка за два тура финиша чемпионата. Достаточно одной победы для сенсационного возвращения в Лигу чемпионов. Что касается “Брайтона”, то команда Роберто Де Дзерби просто не справляется с таким большим количеством матчей за короткий промежуток времени. Но “чайки” остаются на шестом месте и сохраняют хорошие шансы на еврокубки.

Де Дзерби сделал несколько изменений после победного матча с “Арсеналом”, и наиболее заметным было отсутствие центрбека Леви Колуилла. Заменивший его нидерландец Жан Поль ван Хекке тоже по-своему талантлив, но все же он имеет статус глубокого резервиста.

“Брайтон” не отказывался от своей игры через владение, и именно ван Хекке был целью мощного прессинга “Ньюкасла”.

Команда Эдди Хау начала игру очень яростно и энергично, “Брайтон” просто не мог выйти за пределы своей половины поля.

Гол в ворота Стила назревал, но “Брайтон” посодействовал “Ньюкаслу” – Ундав перевел мяч в свои ворота после подачи с углового Триппьера.

У гостей по-прежнему не было моментов, а “Ньюкасл” в конце тайма забил второй. Еще одна подача Триппьера, и в этот раз точно головой пробил Берн.

На старте второго Уилсон едва не сделал счет 3:0, а в ответной атаке “Брайтон” сразу же забил свой гол. Разрезной пас Гилмора на Ундава, и немецкий форвард реабилитировался за свой автогол.

1 - Deniz Undav is the first Brighton player and the first German to score a goal and own goal in the same Premier League game. Menace. pic.twitter.com/f35B9BX8lI