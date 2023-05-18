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Сити ответил на обвинения АПЛ в финансовых нарушениях. В клубе недовольны, что в комиссии участвует фанат Арсенала

Англия
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Это не единственная претензия

Сити ответил на обвинения АПЛ в финансовых нарушениях. В клубе недовольны, что в комиссии участвует фанат Арсенала

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"Манчестер Сити" оспорил в суде обвинения АПЛ в нарушении 115 финансовых правил в период с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. "Горожане" сомневаются в законности претензий.

Клуб утверждает, что нарушения были совершены до того, как правила в ступили в силу, таким образом обвинения в нарушении считаются несостоятельными.

Также в клубе оспаривают участие в разбирательствах главы независимой судебной коллегии от Премьер-лиги юриста Мюррея Розена, который является открытым фанатом "Арсенала".

Напомним, что АПЛ предъявила обвинения в феврале. Считалось, что "Сити" могут понизить в классе и даже отобрать у клуба трофеи, если обвинения подтвердятся.

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В статье: Арсенал (Лондон) АПЛ Манчестер Сити
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Источник:
dailymail.co.uk

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