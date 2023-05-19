Арсенал готовит предложение Вест Хэму по Деклану Райсу. Это будет крупнейший трансфер в истории гуннеров

"Арсенал" готовит предложение "Вест Хэму" по Деклану Райсу. "Гуннеры" готовы расстаться с 92 миллионами фунтов.

Это крупнейшая сумма в истории "Арсенала", потраченная на переход и "Вест Хэм" хочет, чтобы большую часть средств "гуннеры" выплатили авансом.

Райсом также интересуется "Манчестер Юнайтед", но в "Арсенале" уверены, что им удастся совершить этот переход. Контракт Райса с "Вест Хэмом" истекает летом 2024-го и клуб точно захочет выручить хоть что-то с его продажи.

В этом сезоне Райс провел за "Вест Хэм" 46 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего англичанина в 80 миллионов евро.