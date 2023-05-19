  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал готовит предложение Вест Хэму по Деклану Райсу. Это будет крупнейший трансфер в истории гуннеров
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал готовит предложение Вест Хэму по Деклану Райсу. Это будет крупнейший трансфер в истории гуннеров

Англия
Обновлено
(1 голосов)

"Молотобойцы" хотят получить большую часть суммы авансом

Арсенал готовит предложение Вест Хэму по Деклану Райсу. Это будет крупнейший трансфер в истории гуннеров

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" готовит предложение "Вест Хэму" по Деклану Райсу. "Гуннеры" готовы расстаться с 92 миллионами фунтов.

Это крупнейшая сумма в истории "Арсенала", потраченная на переход и "Вест Хэм" хочет, чтобы большую часть средств "гуннеры" выплатили авансом.

Райсом также интересуется "Манчестер Юнайтед", но в "Арсенале" уверены, что им удастся совершить этот переход. Контракт Райса с "Вест Хэмом" истекает летом 2024-го и клуб точно захочет выручить хоть что-то с его продажи.

Читайте также Главный тренер Вест Хэма: Есть хорошие шансы, что Райс покинет клуб летом

В этом сезоне Райс провел за "Вест Хэм" 46 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего англичанина в 80 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Гвардиола поиздевался над Винисиусом после первого гола Манчестер Сити Реалу: Ты играешь?
yellow-arrow
АПЛ. Ньюкасл - Брайтон 4:1. В одной победе от Лиги чемпионов
yellow-arrow
Сити ответил на обвинения АПЛ в финансовых нарушениях. В клубе недовольны, что в комиссии участвует фанат Арсенала
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Деклан Райс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
telegraph.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде