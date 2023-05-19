На один матч. Почеттино поработает тренером на Олд Траффорд

Маурисио Почеттино возвращается к работе. Аргентинец утвержден в качестве главного тренера Soccer Aid World XI на поединок против сборной Англии.

Благотворительная игра состоится 11 июня в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

"Это настоящее удовольствие быть частью матча, который представляет большой культурный момент в ежегодном календаре этой страны, и это правильно, потому что он собирает так много денег для Unicef.

Я люблю английские футбольные стадионы, страсть болельщиков к игре и атмосферу, которую они создают, так что будет здорово снова ощутить это в следующем месяце", - сказал Почеттино.