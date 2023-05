На один матч. Почеттино поработает тренером на Олд Траффорд

Маурисио Почеттино возвращается к работе. Аргентинец утвержден в качестве главного тренера Soccer Aid World XI на поединок против сборной Англии.

Благотворительная игра состоится 11 июня в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

Напомним, в ближайшее время Почеттино должен возглавить "Челси". Ожидается, что 51-летний специалист подпишет контракт с лондонским клубом до лета 2026 года.

The Pochettino announcement you've all been waiting for.



We're delighted to announce Mauricio Pochettino as the new Soccer Aid World XI FC manager. ✍️ #WelcomePoch || #SoccerAid || ????️ » https://t.co/ZK7JFqIkOJ pic.twitter.com/iq47WbdEsv