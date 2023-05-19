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На один матч. Почеттино поработает тренером на Олд Траффорд
Специалист примет участие в благотворительном поединке
Фото: Daniel Hambury for UNICEF UK and Soccer Aid Productions
Маурисио Почеттино возвращается к работе. Аргентинец утвержден в качестве главного тренера Soccer Aid World XI на поединок против сборной Англии.
Благотворительная игра состоится 11 июня в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".
"Это настоящее удовольствие быть частью матча, который представляет большой культурный момент в ежегодном календаре этой страны, и это правильно, потому что он собирает так много денег для Unicef.
Я люблю английские футбольные стадионы, страсть болельщиков к игре и атмосферу, которую они создают, так что будет здорово снова ощутить это в следующем месяце", - сказал Почеттино.
Напомним, в ближайшее время Почеттино должен возглавить "Челси". Ожидается, что 51-летний специалист подпишет контракт с лондонским клубом до лета 2026 года.
The Pochettino announcement you've all been waiting for.— Soccer Aid (@socceraid) May 19, 2023
We're delighted to announce Mauricio Pochettino as the new Soccer Aid World XI FC manager. ✍️ #WelcomePoch || #SoccerAid || ????️ » https://t.co/ZK7JFqIkOJ pic.twitter.com/iq47WbdEsv
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