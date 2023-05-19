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На один матч. Почеттино поработает тренером на Олд Траффорд

Англия
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Специалист примет участие в благотворительном поединке

На один матч. Почеттино поработает тренером на Олд Траффорд

Фото: Daniel Hambury for UNICEF UK and Soccer Aid Productions

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Маурисио Почеттино возвращается к работе. Аргентинец утвержден в качестве главного тренера Soccer Aid World XI на поединок против сборной Англии.

Благотворительная игра состоится 11 июня в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

"Это настоящее удовольствие быть частью матча, который представляет большой культурный момент в ежегодном календаре этой страны, и это правильно, потому что он собирает так много денег для Unicef.

Я люблю английские футбольные стадионы, страсть болельщиков к игре и атмосферу, которую они создают, так что будет здорово снова ощутить это в следующем месяце", - сказал Почеттино.

Напомним, в ближайшее время Почеттино должен возглавить "Челси". Ожидается, что 51-летний специалист подпишет контракт с лондонским клубом до лета 2026 года.

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В статье: Маурисио Почеттино
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